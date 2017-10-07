27-річний прокурор має маєток на 626 кв.м., 2 млн грн в банку і їздить на BMW 525D, - ФОТО

Компанії, якими володіє батько-бізнесмен Вадима Чуйкова підозрюються в розкраданні більше 300 млн грн державних коштів і здійснюють свою діяльність в анексованому Криму

Прокурор управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях регіональної прокуратури Київської області Вадим Чуйков має у власності будинок на 626 кв.м. в Царському селі на Печерську, автомобіль BMW 2016 року випуску, мотоцикл Harley-Davidson XL883N та близько 2 млн грн подарованих батьком.

Інформації про молодого 27-річного прокурора у відкритому доступі майже немає. З його власної сторінки у Facebook відомо, що Вадим Чуйков, родом з Севастополя, народився 22 жовтня 1989 року. Закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та Київську національну академію МВС України. Потім у 2015 році він потрапив в Дарницьку місцеву прокуратуру м. Києва. Саме в цьому році відносно нього проводилася перевірка відповідно до Закону України "Про очищення влади". Натомість, у декларації за 2016 рік своїм місцем роботи Вадим Чуйков зазначив уже регіональну прокуратуру Київської області, інформує PROSUD.

Також у відкритому реєстрі судових рішень журналісти знайшли цікаву інформацію про те, що громадянин Чуйков Вадим Сергійович був притягнутий до відповідальності за порушення правил перетинання кордону до АРК Крим. Судом встановлено, що він 21.08.2015 року о 11:00 год. перетнув кордон України в АР Крим через тимчасово закритий пункт пропуску "Сімферополь - авіа". Іншими словами, Чуйков В.С. прилетів літаком до Криму (очевидно з Росії) незважаючи на те, що Україною заборонені перельоти до Криму, а перетин кордону має відбуватися у чітко встановлених пунктах пропуску. У постанові суду вказано, що правопорушник є безробітним. Проте повне співпадіння П.І.П. та дати народження порушника та героя нашої статті дозволяє нам стверджувати, що це-таки одна і та ж людина. Якщо це правда, то інформація однозначно має зацікавити генеральну інспекцію ГПУ.





До речі, анексія Криму не стала перешкодою для продовження підтримання тісних зав’язків з Кримом не лише для Чуйкова В.С, але і для його батька – бізнесмена Сергія Робертовича Чуйкова, який є співзасновником ТОВ "Уверенность", розташованого у Севастополі. З реєстру юридичних осіб Росії бачимо, що С.Р. Чуйков залишився співзасновником цієї компанії, а останні реєстраційні дії були здійсненні у 2016 році.

У своїх деклараціях за 2015 та 2016 роки прокурор Вадим Чуйков та його дружина задекларували лише 267 тис. грн. заробітної плати та 1,6 млн. грн. від продажу майна. Також у 2016 році прокурор отримав від свого батька подарунок у грошовій формі – 1,9 млн.грн.

Батько прокурора вже давно знайомий із прокуратурою України. Сергій Робертович – відомий бізнесмен, який був співвласником щонайменше 8 компаній. До діяльності деяких із них і виникли питання у прокуратури. Зокрема, до компанії ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГАЗЕНЕРГО", яку Сергій Робертович очолював 14 років, та компаній "УКРЕНЕРГОТРАНЗИТ", "ЗАХІДЕНЕРГОГРУП", які засновані компанією ТД "ГАЗЕНЕРГО". Окрім цього до засновників компанії "ЗАХІДЕНЕРГОГРУП" входить ще компанія "ЕНЕРГОТРАСТ".

Службові особи цих компаній підозрюються у продажі електроенергії структурам "Укрзалізниці" за завищеними цінами. У розслідуванні журналістів "Наші гроші" йдеться про шкоду на 239 млн. грн. від такої діяльності.

У одному із судових рішень зазначається, що службові особи ДАЗТ "Укрзалізниця" і ТОВ "ТД "Газенерго", заволоділи грошовими коштами в сумі понад 80 млн. грн. під час здійснення закупівель електроенергії за явно завищеними цінами.

Загалом, ці компанії як звичайні прокладки, що наживалися на різниці між оптовою та кінцевою вартістю електроенергії працювали на ринку України з 2004 по 2014 роки! Саме тому Сергій Робертович, швидше за все може дозволити подарувати своєму сину-прокурору 1,9 млн.грн.

Ці справи розслідуються Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури. Однак виявляється, що прокуратура Київської області, де і працює син бізнесмена, також долучилась до них і у дуже специфічний спосіб. У ході кримінальної справи на рахунки ТОВ "Торговий дім "Газенерго" було накладено арешти. Ці арешти представники "Газенерго" намагались зняти, посилаючись на Постанову про закриття кримінального провадження, винесену саме прокуратурою Київської області. Але у судовому засіданні з’ясовано, що ця постанова є … фальшивою. Виникає логічне питання - яку роль у цій афері грали батько та син Чуйкові?

Проаналізувавши декларації прокурора, ми також виявили у власності його та його родини багато майна. Зокрема Вадим Сергійович володіє будинком на 626 м² та 8 сотками землі під ним. Будинок розташований у престижному районі на Печерську, на вулиці Вільшанській.

Подібний будинок в цьому районі коштує бл. 27 млн.грн, а сотка землі вартує 2,3 млн. грн (18,4 млн.грн. за 8 соток).

Також у власності Вадима Чуйкова перебуває 6 соток землі у Києві. Ще 11 соток землі є у власності дружини прокурора у с. Вороньківка, Вишгородського району. Однак через відсутність цих ділянок у реєстрі нерухомого майна ідентифікувати їхнє розташування нам не вдалося.

Окрім цього, Вадим Чуйков разом із своєю матір’ю Людмилою Миколаївною мають у власності 4-кімнатну квартиру за адресою: вулиця Бориса Гмирі, будинок 1б/6. Квартира площею 129 м² придбана у 2007 році. Сьогодні така квартира коштує близько 145 тис. дол.

Також матір прокурора володіє квартирою за адресою: бульвар Дружби Народів, 14А. Її пані Людмила отримала на підставі договору дарування у 2012 році. Вартість цієї квартири 53 580 грн. Хоча, зрозуміло, що вартість цієї квартири в цьому районі коштує як мінімум у 10 разів дорожче.

Ще дві квартири в Києві має батько прокурора Сергій Робертович. Одна із них розташована по вулиці Олександра Горовиця, 8 та придбана у 2011 році. Інша знаходиться на вулиці Олександра Мішуги, 12. Ця однокімнатна квартира площею 57 м² отримана теж внаслідок договору дарування у 2012 році.

Серед автомобілів у власності Вадима Сергійовича є придбаний у 2016 році BMW 525D 2016-го року. Таке авто коштує бл. 1,4 млн. грн.

Окрім цього, прокурор полюбляє поїздки новеньким Harley-Davidson XL883N, який придбав у 2014-му році. Сьогодні вартість такого мотоцикла – бл. 13 тис. дол. Ось власне і фото самого прокурора на Harley-Davidson, яке розміщене на його Facebook сторінці.

Багатими на автомобілі є і батьки прокурора. Зокрема у власності Чуйкова Сергія Робертовича є HARLEY-DAVIDSON FLHTCUTG 2013-го року, HUMMER H2 2005-го року та LAND ROVER RANGE ROVER 2014-го року. Ще два автомобілі є у власності Чуйкової Людмили Миколаївни. Вона володіє BMW X6 2011-го року та PORSCHE CAYENNE 2010-го року. Сьогодні, сумарна вартість усіх цих автомобілів бл. 230 тис. дол.

Але виявляється, що батько та син Чуйкові не лише люблять дорогі автомобілі. З реєстру судових рішень дізнаємось, що Чуйков Вадим Сергійович та Чуйков Сергій Робертович (принаймні їх повні однофамільці) притягувались до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. У вересні 2015 патрульні зупинили і склали протокол стосовно Чуйкова Вадима Сергійовича. Суд визнав його винним, але закрив провадження у зв’язку із закінченням строку притягнення до відповідальності.

А вже через місяць, у жовтні 2015, п’яним за кермом було задокументовано Чуйкова Сергія Робертовича. Суд визнав його винним, але якщо для інших таке порушення означає великий штраф та позбавлення прав керування, то тут суд обмежився лише штрафом. Чим зумовлене таке лояльне ставлення судді до порушника можемо лише здогадуватись.

У реєстрі є ще одна справа щодо Чуйкова Вадима і за нашою інформацією йдеться також про керування у стані алкогольного сп’яніння. Останнє засідання було 19.06.17 року. Цікаво чи цього разу йому вдасться уникнути відповідальності.

Давайте повернемося до декларацій. Показово, що прокурор жодного разу не вказав у них вартості свого майна. Вадиму Чуйкову начебто невідомо навіть вартості автомобіля BMW, який придбано у 2016 році, коли він точно знав, що вартість такого майна потрібно вказувати у декларації.

Намагання приховати інформацію простежується і у інших розділах декларації. Так, у 2016 році дружина прокурора отримала дохід від продажу рухомого майна (мабуть, продала Range Rover Evogue, який декларувала у 2015 році), але кому продала, начебто, чоловікові не сказала.

Минулого року сам Вадим Сергійович продав майна на 910 000 грн. Але чомусь забув вказати повне П.І.П. покупця, що унеможливлює його ідентифікацію. Не вказав він і дані про договір з продажу майна у розділі 14 декларації, де мають вказуватись дані про усі договори декларанта на суму понад 80 000 грн.

До речі, це є підставою для повної перевірки декларації НАЗК. Ми однозначно зробимо таке звернення.

Таким чином, незважаючи на молодий вік прокурора Вадима Чуйкова, у громадськості вже виникає ряд запитань стосовно його професійної діяльності, діяльності його батька, а також заповнення ним електронних декларацій. Сподіваємося, що відповідні правоохоронні та антикорупційні органи уважно перевірять зазначені нами факти. Ми ж, в свою чергу, обов’язково прослідкуємо за цим процесом.