CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЖителі 28 населених пунктів в окупованому Росією Криму залишилися без електрики через потужний вітер.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
28 населених пунктів в окупованому Криму лишилися без світла
В окупованому Криму знеструмлені Керч і Феодосія
Фото: з вільних джерел
Вказується, що відключення торкнулися сіл Джанкойського, Білогірського, Ленінського і Сімферопольського районів із загальною чисельністю населення близько 11 150 людей, - йдеться у повідомленні на сайті Мінеенерго РФ.
У містах Криму і Севастополі аварійних відключень електроенергії не спостерігається, а соціальні об'єкти підключені до електромережі від дизель-генераторних установок, заявили в РФ.
До 2015 року енергопостачання півострова на 80% забезпечувалося Україною.
Як повідомляв iPress.ua, в Одесі через погіршення погодних умов 27 лютого не працюватимуть школи і частково дитячі садки.
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