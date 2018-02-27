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28 населених пунктів в окупованому Криму лишилися без світла

В окупованому Криму знеструмлені Керч і Феодосія
Жителі 28 населених пунктів в окупованому Росією Криму залишилися без електрики через потужний вітер.
28 населених пунктів в окупованому Криму лишилися без світла Фото: з вільних джерел

Вказується, що відключення торкнулися сіл Джанкойського, Білогірського, Ленінського і Сімферопольського районів із загальною чисельністю населення близько 11 150 людей, - йдеться у повідомленні на сайті Мінеенерго РФ. 

У містах Криму і Севастополі аварійних відключень електроенергії не спостерігається, а соціальні об'єкти підключені до електромережі від дизель-генераторних установок, заявили в РФ.

До 2015 року енергопостачання півострова на 80% забезпечувалося Україною.

Як повідомляв iPress.ua, в Одесі через погіршення погодних умов 27 лютого не працюватимуть школи і частково дитячі садки.

 

 

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27 02 2018 20:52
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