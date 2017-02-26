У США п'яний водій в'їхав у натовп, постраждали 28 осіб, серед яких - діти, - ФОТО

За даними поліції, як мінімум десять людей у критичному стані

У Новому Орлеані (штат Луїзіана, США) в скупчення людей, які були глядачами параду (Krewe of Endymion parade) в'їхав автомобіль. Щонайменше 28 осіб постраждали, 21 людину госпіталізували, мінімум 10 постраждалих перебувають у критичному стані.

У зв'язку з інцидентом заарештовано чоловіка. Версія про теракт не розглядається, - повідомляє агентство Associated Press, з посиланням на поліцію.

Фото:dailymail.co.uk

Як повідомляє телеканал FOX8, з посиланням на очевидців, перш ніж в'їхати в скупчення людей, водій зачепив кілька автомобілів на вулиці.

Фото:dailymail.co.uk

За даними Daily Mail, водій автомобілю був в стані важкого алкогольного сп’яніння.

Фото:dailymail.co.uk

Нагадаємо, у Німеччині водій в'їхав у натовп: одна людина загинула, двоє поранені. Версія тероризму, як мотиву злочину німецькими поліцейськими також не розглядається. Водій був поранений під час спроби втекти і затриманий.