CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Новому Орлеані (штат Луїзіана, США) в скупчення людей, які були глядачами параду (Krewe of Endymion parade) в'їхав автомобіль. Щонайменше 28 осіб постраждали, 21 людину госпіталізували, мінімум 10 постраждалих перебувають у критичному стані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США п'яний водій в'їхав у натовп, постраждали 28 осіб, серед яких - діти, - ФОТО
За даними поліції, як мінімум десять людей у критичному стані
Фото:dailymail.co.uk
У зв'язку з інцидентом заарештовано чоловіка. Версія про теракт не розглядається, - повідомляє агентство Associated Press, з посиланням на поліцію.
Фото:dailymail.co.uk
Як повідомляє телеканал FOX8, з посиланням на очевидців, перш ніж в'їхати в скупчення людей, водій зачепив кілька автомобілів на вулиці.
Фото:dailymail.co.uk
За даними Daily Mail, водій автомобілю був в стані важкого алкогольного сп’яніння.
Фото:dailymail.co.uk
Нагадаємо, у Німеччині водій в'їхав у натовп: одна людина загинула, двоє поранені. Версія тероризму, як мотиву злочину німецькими поліцейськими також не розглядається. Водій був поранений під час спроби втекти і затриманий.
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26 02 2017 10:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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