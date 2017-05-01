28-річний харківський прокурор тримає мільйони гривень готівкою та відпочиває на Мальдівах
Про це стало відомо з декларації прокурора за 2015 рік, яка розміщена на Єдиному державному реєстрі декларацій, повідомляє Харківський антикорупційний центр.
Зазначається, що Губінський має у власності будинок 811,90 кв.м. Ця будівля по інформації порталу "Гарна Хата", знаходиться на вулиці Білої акації.
Це одна з найбільш елітних вулиць міста, яка розташована за Парком Горького. Серед сусідів прокурора – архієпископ Онуфрій, Карина Давтян, Почесний консул Франції у Харкові Сергій Політучий, нардеп Олександр Фельдман.
Вартість будинку подібної площі у цьому районі може коливатися від $1 до 5 млн.
Також прокурор задекларував у власності земельну ділянку площею 1000 кв.м.
В 2015 році Губінський вказав, що заробив за рік 55 тис. грн. та отримав допомогу при народжені дитини у сумі 18,9 тис. грн. Дохід його дружини склав 10699 грн.
Крім того, Губінський вказав, що має готівкові кошти у сумі 1,6 млн. грн., а його дружина Карина Купершток мала 30000 грн.
Варто відзначити, що тиждень тому дружина прокурора повідомила у соціальних мережах, що стала власницею нової автівки – Toyota C-HR. Подібна машина коштує від 700 тис. грн.
Крім того, Instagram Карини Купершток пестрить фото з мандрівок – Мальдіви, Нью-Йорк (готель Plaza), Індія, Туреччина тощо.
Раніше, IPress.ua повідомляв, що рокурор Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області 24-річний Дмитро Михайлик виявився власником розкішної столичної квартири та коштовного транспорту.
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