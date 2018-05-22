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29 дітей залишаються в лікарні Миколаєва після розпилювання невідомого газу

Життю школярів ніщо не загрожує
Станом на ранок 22 травня в міській дитячій лікарні Миколаєва на обстеженні залишаються 29 дітей.
29 дітей залишаються в лікарні Миколаєва після розпилювання невідомого газу Фото: ПДМШ

За інформацією рятувальників, життю дітей ніщо не загрожує. Заміри на території школи і в класах не виявили небезпечних речовин, повідомляє прес-служба ДСНС.

Нагадаємо, 21 травня о 10:47 на номер "101" надійшло повідомлення про те, що в будівлі школи, розташованій в Заводському районі м. Миколаєва розпорошено невідомий аерозоль із різким запахом.

На місце прибули хіміки в пересувній хіміко-радіологічній лабораторії і чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Зі школи евакуювали близько 400 учнів. Для проведення медичного огляду у 2-гу міську дитячу лікарню доправлено 39 учнів. Діти скаржилися на подразнення очей і верхніх дихальних шляхів.

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22 05 2018 09:58
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