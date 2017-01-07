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29 штатів США відмовилися надати Вашингтону інформацію щодо виборців

Керівники штатів заперечують, що на їх території могли здійснюватися фальсифікації
Створена Трампом комісія запросила у штатів особисті дані виборців для розслідування можливих фальсифікацій на виборах. Більшість, 29 штатів, відмовляються виконати цю вимогу.
29 штатів США відмовилися надати Вашингтону інформацію щодо виборців Фото: svoboda.org

Про це повідомляє газета The Hill, пише "Інтерфакс-Україна".

У травні Трамп підписав указ про створення спеціальної комісії для розслідування можливих фальсифікацій на виборах президента США 8 листопада 2016 року. На його думку, деякі виборці були зареєстровані одразу в декількох штатах. Крім того, в списках виборців нібито могли виявитися нелегальні мігранти і навіть вже померлі громадяни.

Створена президентом США комісія запросила відомості про імена, адреси, дати народження, партійні переваги зареєстрованих виборців в кожному зі штатів. За інформацією The Hill, Вашингтон почав просити у керівництва штатів також дані про участь місцевих виборців в голосуваннях, починаючи з 2006 року.

Серед штатів, які відмовилися надати дані: Айова, Арізона, Вашингтон, Індіана, Каліфорнія, Нью-Йорк, Оклахома, Пенсільванія, Теннесі, Техас, Юта і інші. Керівники штатів заперечують, що на їх території могли здійснюватися фальсифікації, і не хочуть передавати федеральним властям особисті дані жителів.

Президентські вибори в США непрямі. Переможець виборів визначається колегією виборців. На виборах у листопаді 2016 року Трамп заручився підтримкою 306 виборників, для перемоги було достатньо 270 голосів. У той же час кандидат від демократів Хілларі Клінтон перевершила свого суперника за кількістю прямих голосів виборців: за неї проголосували на 2,9 млн осіб більше, ніж за Дональда Трампа.

Нагадаємо, на початку травня 2017-го республіканець Джон Маккейн виступив з ініціативою розслідування іноземного втручання у вибори в США.

Міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором з розслідування втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року.

У травні Комітет сенату США з розвідки, який займається розслідуванням втручання Росії у вибори США, зажадав у команди президента Дональда Трампа зібрати і надати всі документи, що стосуються Росії, з червня 2015 року.

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