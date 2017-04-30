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2 та 10 травня в Одесі працюватиме комплекс розпізнавання учасників акцій

Його вже протестували
Дрон та спеціальна система, яка в режимі онлайн дозволяє зафіксувати, оцифрувати й розпізнати обличчя, будуть працювати на масових акціях в Одесі 2 та 10 травня.
2 та 10 травня в Одесі працюватиме комплекс розпізнавання учасників акцій Фото: facebook.com/ruslan.forostyak

Про це повідомив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.

За його словами, тестування роботи комплексу вже проведено.

"На Куликовому полі в Одесі зібралося десь 25-30 осіб з числа відвідувачів, що ходять туди майже щонеділі. Скориставшись нагодою, туди прибула група зі спеціальним новим комплексом, який нам надали з Києва", – написав Форостяк.

Він додав, що під час тесту комплексу встановлення осіб, які перебувають на площі, зокрема присутніх там працівників ОБСЄ, тривало лише кілька хвилин.

Нагадаємо, в центрі Одеси 2 травня рух транспорту буде тимчасово обмежений.

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30 04 2017 18:40
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