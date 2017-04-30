2 та 10 травня в Одесі працюватиме комплекс розпізнавання учасників акцій
Про це повідомив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.
За його словами, тестування роботи комплексу вже проведено.
"На Куликовому полі в Одесі зібралося десь 25-30 осіб з числа відвідувачів, що ходять туди майже щонеділі. Скориставшись нагодою, туди прибула група зі спеціальним новим комплексом, який нам надали з Києва", – написав Форостяк.
Він додав, що під час тесту комплексу встановлення осіб, які перебувають на площі, зокрема присутніх там працівників ОБСЄ, тривало лише кілька хвилин.
Нагадаємо, в центрі Одеси 2 травня рух транспорту буде тимчасово обмежений.
Служба безпеки України не впустила до України громадянина РФ, який їхав до Одеси для провокацій під час вшанування річниці трагічних подій 2 травня.
Російські спецслужби мають намір влаштувати провокації в Одеській області 2 та 9 травня.
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