2 та 10 травня в Одесі працюватиме комплекс розпізнавання учасників акцій

Його вже протестували

Дрон та спеціальна система, яка в режимі онлайн дозволяє зафіксувати, оцифрувати й розпізнати обличчя, будуть працювати на масових акціях в Одесі 2 та 10 травня.

Про це повідомив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.

За його словами, тестування роботи комплексу вже проведено.

"На Куликовому полі в Одесі зібралося десь 25-30 осіб з числа відвідувачів, що ходять туди майже щонеділі. Скориставшись нагодою, туди прибула група зі спеціальним новим комплексом, який нам надали з Києва", – написав Форостяк.

Він додав, що під час тесту комплексу встановлення осіб, які перебувають на площі, зокрема присутніх там працівників ОБСЄ, тривало лише кілька хвилин.

Нагадаємо, в центрі Одеси 2 травня рух транспорту буде тимчасово обмежений.

Служба безпеки України не впустила до України громадянина РФ, який їхав до Одеси для провокацій під час вшанування річниці трагічних подій 2 травня.

Російські спецслужби мають намір влаштувати провокації в Одеській області 2 та 9 травня.