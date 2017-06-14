300 дітей із зони АТО відпочинуть у Хорватії

Країна вже три роки організовує безкоштовний відпочинок для бійців АТО, дітей і переселенців з Донбасу

300 дітей, які проживають у зоні конфлікту, цього літа безкоштовно відпочинуть у Хорватії.

"Цього року 300 дітей, які проживають у зоні конфлікту на Донбасі, відпочиватимуть на Адріатиці в три зміни по 10 днів, у липні-серпні. Цей проект втілюють з хорватської сторони Міністерство демографії, сім'ї, молоді та соціальної політики, з української - Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб і ДП "Укрзалізниця". Крім того, до реалізації проекту залучено БФ "Карітас-Україна", - повідомляють на сайті міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Хорватія вже три роки організовує безкоштовний відпочинок на Адріатичному узбережжі для бійців АТО, дітей і переселенців з Донбасу.

Українська делегація на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом напередодні відвідала Загреб.

Зазначимо, кожна четверта дитина в Донецькій і Луганській областях, тобто понад 200 тисяч дітей, потребують термінової психосоціальної допомоги.