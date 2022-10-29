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300 млрд євро Центробанку росії готовий розморозити ЄС але за однієї умови

Європейський союз може розморозити 300 млрд євро резервів Центрального банку Росії, але якщо вона добровільно приєднається до відновлення України.
300 млрд євро Центробанку росії готовий розморозити ЄС але за однієї умови Фото: reuters.com
Про це заявив єврокомісар Дідьє Рейндерса.
 
За його словами, на сьогодні заморожено російські активи на суму понад 17 млрд євро в рамках пакету санкцій проти Росії. Крім того, під заморозку потрапили 300 млрд євро з валютних резервів Центробанку Росії. "На мій погляд, ці 300 млрд євро як мінімум можна зберегти як гарантію доти, поки Росія добровільно не візьме участь у відновленні України", – зазначив Рейндерс.
 
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29 10 2022 20:25
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