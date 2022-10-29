БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЄвропейський союз може розморозити 300 млрд євро резервів Центрального банку Росії, але якщо вона добровільно приєднається до відновлення України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
300 млрд євро Центробанку росії готовий розморозити ЄС але за однієї умови
Фото: reuters.com
Про це заявив єврокомісар Дідьє Рейндерса.
За його словами, на сьогодні заморожено російські активи на суму понад 17 млрд євро в рамках пакету санкцій проти Росії. Крім того, під заморозку потрапили 300 млрд євро з валютних резервів Центробанку Росії. "На мій погляд, ці 300 млрд євро як мінімум можна зберегти як гарантію доти, поки Росія добровільно не візьме участь у відновленні України", – зазначив Рейндерс.
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