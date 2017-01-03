300 тисячам українців заборонили в'їзд в Росію і Білорусь
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Білорусі Ігор Шуневич.
За його даними, всього в чорному списку перебуває 1,7 мільйона осіб. 1,5 мільйона були внесені за ініціативою Росії, 300 тисяч з них - українці, пише TYT.BY.
Як відомо, Сергія Жадана було затримано у Мінську в ніч на 11 лютого та повідомлено про заборону в'їзду до Білорусі на невизначений термін. Згодом цю заборону скасували.
Білорусь та РФ є союзними державами, тому заборона на в'їзд в Росію за замовчуванням поширюється і на Білорусь.
Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 лютого у Мінську міліціонери увірвалися до готельного номера Сергія Жадана й без пояснень доправили до відділення міліції, де до ранку утримували у камері без можливості зателефонувати у Посольство України.
11 лютого письменника відпустили і в’їзд до країни дозволили.
Пізніше затримання музиканта і письменника Сергія Жадана в Мінську Міністерство закордонних справ Білорусі назвало "непорозумінням".
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