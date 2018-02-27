30 "нейтральним" російським спортсменам дозволили взяти участь у Паралімпіаді

До Ігор також допущені 39 осіб із тренерського і технічного штабів

У зимовій Паралімпіаді візьмуть участь як "нейтральні" 30 російських спортсменів, що відповідають кваліфікаційним критеріям для Ігор.

Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на прес-службу Міжнародного паралімпійського комітету (МПК)

"Усі 30 спортсменів відповідають кваліфікаційним критеріям для Ігор і виконали суворі умови для участі російських спортсменів у змаганні як нейтральних", - говориться в повідомленні МПК.

У число учасників зимової Паралімпіади від Росії входять три сноубордисти, 12 лижниць, 10 гірськолижниць і гірськолижників, а також одна керлінгістка і четверо керлінгістів. До Ігор також допущені 39 осіб із тренерського і технічного штабів. У шести слабозрячих лижників окрім цього будуть супроводжуючі.

Усі допущені до Паралімпіади атлети пройшли за останні шість місяців до Ігор принаймні два антидопінгових тести і взяли участь та успішно пройшли навчання у рамках антидопінгової освітньої програми.

Окремо зазначається, що російські паралімпійці отримали ліцензії на участь за залишковим принципом, після того, як деякі національні олімпійські комітети відмовилися від участі в Іграх у ряді дисциплін. На зимовій Паралімпіаді в Сочі в 2014 році Росію представляли 69 спортсменів. Офіційно збірна Росії на Паралімпіаду-2018 не допущена.

Зимові Паралімпійські ігри в Південній Кореї пройдуть із 9 до 18 березня.

Нагадаємо,у травні минулого року Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) продовжив санкції щодо Паралімпійського комітету Росії (ПКР). Санкції передбачали заборону участі Росії у Паралімпійських іграх 2018 року.