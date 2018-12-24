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30% релігійних громад в Україні святкує Різдво 25 грудня

2017 року Верховна Рада зробила цей день вихідним
Другий рік поспіль в Україні офіційно відсвяткують Різдво двічі: 25 грудня і 7 січня.
30% релігійних громад в Україні святкує Різдво 25 грудня Фото: solidarnosc.pl

25 грудня - це не тільки римо-католицьке свято, як заведено вважати, в цю дату не менш як вісім християнських конфесій в Україні святкують Різдво, заявив глава "Інституту релігійних свобод" Олександр Заєць, інформують "Українські новини".

До їх числа, крім зазначених вище римо-католиків, належать греко-католики, православні деяких патріархатів, баптисти, п'ятидесятники, лютерани, пресвітеріани, реформатські церкви і ряд інших протестантських конфесій. Це приблизно 30% усіх релігійних громад України.

Так наприклад, з Православних церков 25 грудня святкують Різдво Константинопольська, Олександрійська, Антіохійська, Румунська, Болгарська, Елладська, Албанська, Чеських земель і Словаччини, Кіпрська Православні Церкви.

Російська, Грузинська, Єрусалимська, Польська, Сербська Церкви святкують Різдво 7 січня.

Молдова і Білорусь, як і Україна, святкують Різдво 25 грудня і 7 січня.

Всеправославний Собор у Константинополі 1923 року ухвалив рішення, що православні християни, згідно з більш точним Григоріанським календарем, мають святкувати Різдво Христове 25 грудня.

Додамо, народні депутати підтримали законопроект № 5496 про святкування Різдва двічі - 25 грудня та 7 січня.

 
 
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24 12 2018 13:59
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