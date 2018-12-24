30% релігійних громад в Україні святкує Різдво 25 грудня

Минулого року Верховна Рада зробила цей день вихідним

Другий рік поспіль в Україні офіційно відсвяткують Різдво двічі: 25 грудня і 7 січня.

Як заявив глава "Інституту релігійних свобод" Олександр Заєць, 25 грудня - це не тільки римо-католицьке свято, як заведено вважати, в цю дату не менш як вісім християнських конфесій в Україні святкують Різдво. До їх числа, крім зазначених вище римо-католиків, належать греко-католики, православні деяких патріархатів, баптисти, п'ятидесятники, лютерани, пресвітеріани, реформатські церкви і ряд інших протестантських конфесій. Це приблизно 30% усіх релігійних громад України, інформують "Українські новини".

З Православних церков 25 грудня святкують Різдво Константинопольська, Олександрійська, Антіохійська, Румунська, Болгарська, Елладська, Албанська, Чеських земель і Словаччини, Кіпрська Православні Церкви.

Російська, Грузинська, Єрусалимська, Польська, Сербська Церкви святкують Різдво 7 січня.

Молдова і Білорусь, як і Україна, святкують Різдво 25 грудня і 7 січня.

Нагадаємо, що Всеправославний Собор у Константинополі 1923 року ухвалив рішення, що православні християни, згідно з більш точним Григоріанським календарем, мають святкувати Різдво Христове 25 грудня.

16 листопада 2017 року Верховна Рада України проголосувала за Закон, згідно з яким 25 грудня стає вихідним днем. Депутати наполягали на тому, що Різдво святкується в "усьому світі" 25 грудня і в Україні слід проявити толерантність до всіх християн, які хочуть святкувати з усім християнським світом.

Ініціатива депутатів здобула підтримку Президента України, який підписав Закон 29 листопада 2017 року. При цьому Закон не скасовує святкування Різдва 7 січня.