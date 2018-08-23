30% учасників ЗНО не знають, що Україна є республікою
"Майже половина (47.5%) школярів не знає, в якому місті розташована будівля, що зображена на картинці", - пише Примаченко на своїй сторінці у Facebook.
"30% учасників тестування вважають, що Україна є федерацією, конфедерацією або союзною державою.
Лише 16,8% учасників знає, що за літописною легендою князь київський Володимир Святославич у 988 році обирав нову релігію з-поміж християнства, ісламу та іудаїзму. При тому, що іншими варіантами відповідей були: "індуїзм", "буддизм", "даосизм" та "конфуціанство".
65% учасників тестування з української мови та літератури не побачили лексичну помилку у словосполученні "на наступній неділі", - продовжує Примаченко.
За його словами, лише 20% школярів змогли правильно визначити, що серед слів "позначка, центнер, довідник, каталог" наголос на другий склад падає саме у слові "довідник".
69% учасників не змогли знайти найбільше значення функції за наведеним графіком. 48% учасників тестування з математики не змогли скоротити дріб (2а +2)/2.
56% учасників не знають, що сила вітру залежить від різниці атмосферного тиску. 38,8% учасників вважають, що меншу кількість сумарної сонячної радіації в західних областях
України порівняно з розташованими на тих самих широтах східними областями зумовлює менший кут падіння сонячного проміння. Правильний варіант "більше хмарних днів протягом року" обрало лише 37,3% школярів.
"На запитання ""Авіалінії Антонова" здійснюють понад 35 % перевезень великогабаритних і надважких вантажів на світовому ринку, є офіційним перевізником ООН. Що зумовлює високу конкурентність цієї компанії?" лише 28,3% учасників дають правильну відповідь "парк унікальних транспортних літаків українського виробництва", - йдеться у повідомленні.
"36,3% вважають, що це пояснюється "світовим лідерством компанії за кількістю вантажних і пасажирських літаків", 20,4% бачать першопричиною "вигідне розташування бази авіакомпанії в столичному регіоні"!", - написав Примаченко.
Нагадаємо, що в 2018 році зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури не склали 14% абітурієнтів.
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