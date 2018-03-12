32 обвинувачених у справах Євромайдану можуть звільнити через термін давності злочинів
Згідно зі ст. 80 Кримінального кодексу, термін притягнення до відповідальності за злочини середньої тяжкості становить 5 років з моменту вчинення злочину. При цьому перебіг терміну давності зупиняється, виключно якщо засуджений ухиляється від відбування покарання.
"У період 2014 - 2018 років у суди для розгляду по суті скеровано кримінальні провадження за підозрою 114 осіб, які скоїли особливо тяжкі, тяжкі, середньої та невеликої тяжкості злочини, і 32 осіб, які вчинили злочини невеликої або середньої тяжкості", - сказано у відповіді ГПУ на запит журналістів, пише Lb.ua.
Підозри щодо злочинів середньої та невеликої тяжкості були вручені ще 5 осіб, з яких 4 знаходяться в розшуку. Всього по подіям Євромайдану в розшуку перебувають 53 людини.
Нагадаємо, для проведення слідчих експериментів з Інститутської прибрали меморіал героям Небесної сотні.
Вбивства перших активістів Євромайдану – Сергія Нігояна, Михайла Жизневського та Романа Сеника – досі не розкриті, однак, за словами начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка, в розслідуваннях є прогрес.
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