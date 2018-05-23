34 морських піхотинці віддали своє життя за Україну, - Порошенко
"Ви з честю витримали випробування війною. Ви тримали оборону на найскладніших ділянках, там, де інші відступали, виконували бойові завдання чітко і професійно. За таку звитягу 391 морський піхотинець відзначений високими державними нагородами. 290 воїнів отримали поранення. 34 морських піхотинця віддали своє життя за нашу землю, за Україну", - сказав президент. Трансляцію вів телеканал "112 Україна".
Після цього пам'ять загиблих морпіхів вшанували хвилиною мовчання.
Відзначимо, в Україні сьогодні сьогодні святкують сторіччя з дня створення морської піхоти. 23 травня 1918 року гетьман Скоропадський видав наказ "Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби". Даний документ вважається першим про створення морської піхоти України в 20-му столітті.
Нагадаємо, що США виділять гроші на відновлення українського флоту. У список допомоги США Україні додані радари ППО і берегової лінії оборони, морські мінні технології, а також засоби протидії морському мінування. Крім того, в переліку є й інший інструментарій для прибережної і берегової оборони.
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