34 морських піхотинці віддали своє життя за Україну, - Порошенко

Більше трьох сотень морських піхотинців віддали свої життя за Україну, повідомив президент Петро Порошенко в ході робочої поїздки до Миколаєва.

"Ви з честю витримали випробування війною. Ви тримали оборону на найскладніших ділянках, там, де інші відступали, виконували бойові завдання чітко і професійно. За таку звитягу 391 морський піхотинець відзначений високими державними нагородами. 290 воїнів отримали поранення. 34 морських піхотинця віддали своє життя за нашу землю, за Україну", - сказав президент. Трансляцію вів телеканал "112 Україна".

Після цього пам'ять загиблих морпіхів вшанували хвилиною мовчання.

Відзначимо, в Україні сьогодні сьогодні святкують сторіччя з дня створення морської піхоти. 23 травня 1918 року гетьман Скоропадський видав наказ "Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби". Даний документ вважається першим про створення морської піхоти України в 20-му столітті.