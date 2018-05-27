34 учасників погрому на ринку біля "Лісової" затримано, – поліція

34 активних учасників конфлікту на ринку біля станції метро "Лісова" доставили до Деснянського управління поліції.

Близько 60-70 агресивно налаштованих молодиків пошкодили торгову точку продавця, який побив чоловіка на ринку, повідомляє начальник ГУ Нацполіції у Києві Андрій Крищенко. Сталася сутичка з правоохоронцями, внаслідок якої постраждало троє правоохоронців, - повідомляє поліція Києва.

Оновлення: Загалом до управління поліції доставили 34 особи: із ними спілкуються правоохоронці для встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, у Києві 27 травня кількадесят агресивно налаштованих молодиків на ринку біля станції метро "Лісова" пошкодили торговельну точку продавця, який побив військового пенсіонера і вчора був затриманий, та влаштували сутичку із поліцейськими, зокрема кидали каміння.

Спочатку повідомлялося, що погроми влаштували представники праворадикальної організації С14, проте пізніше організація опублікувала спростування цієї інформації.

Раніше на ринку демонтували вивіску кіоска, біля якого стався конфлікт 25 травня, коли продавець вдарив військового пенсіонера. На ринку зачинені всі заклади грузинської та турецької кухні.

Зазначимо, що відео побиття пенсіонера напередодні у Facebook виклала дочка потерпілого. Вона ж і описала у соцмережі весь конфлікт, що стався: