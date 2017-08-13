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35 тисяч барелів нафти витекли біля берегів Кувейту

Розлив нафти стався біля старого 50-кілометрового трубопроводу
Близько 35 тисяч барелів нафти витекло в море біля спільного родовища Кувейту і Саудівської Аравії в Перській затоці.
35 тисяч барелів нафти витекли біля берегів Кувейту Фото: vkurse.md

Про це повідомляє телеканал Al Jazeera.

"Аварійні бригади все ще намагаються зупинити витік нафти поблизу південного району Рас-Аль-Цур в Кувейті", – повідомив агентству KUNA представник прес-служби Кувейтської нафтової компанії (KOC).

Він додав, що бригади також зосереджують зусилля на захисті водозаборів біля північних і південних силових і водонасосних станцій в районі Рас-Аль-Цура.

Представник прес-служби компанії зазначив, що в подальшому прилеглі пляжі також будуть очищені від наслідків нафтового витоку.

Агентство SPA повідомляло про те, що влада Кувейту оголосила "план управління кризою". У повідомленні агентства також зазначається, що місцева влада заявила, що нафтова пляма не досягла берегів Кувейту.

За оцінками місцевих нафтових експертів, розлив нафти стався біля старого 50-км трубопроводу, що тягнеться в місто Рас-Аль-Хафджі. Нафта витекла у води поруч з масивним нафтовим комплексом, будівництвом якого займаються Кувейт і Саудівська Аравія. Проект оцінюється в $ 30 млрд. До нього також входить споруда нафтопереробного заводу, який щодня повинен буде переробляти 615 тис. бар. нафти.

Нагадаємо, на колишній нафтобазі БРСМ біля с. Крячки Васильківського району Київської області сталася пожежа.

У селищі Усатове Одеської області сталася пожежа на нафтобазі "Світанок", на якій зберігають нафтопродукти компанії SOCAR, АМІК і ОККО.

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13 08 2017 20:40
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