35 тисяч вірян УГКЦ провели хресну ходу у Львові, – ФОТО, ВІДЕО
Про це повідомляє ZAXID.NET.
Розпочалася хода о 15:00 біля храму святого Архистратига Михаїла на вул. Винниченка, 22 зі спільної молитви.
Тривала хресна хода близько чотирьох годин.
Десятки тисяч вірян пройшли центром міста за маршрутом: вул. Винниченка, – вул. Підвальна – пл. Митна – пл. Соборна – пл. Галицька – пл. Міцкевича – просп. Свободи (проти руху) – вул. Академіка Гнатюка – пл. Генерала Григоренка – вул. Листопадового Чину – пл. Святого Юра.
За інформацією "Українських новин" на вулиці вийшло близько 35 тис. вірян.
Фото: zaxid.net
Фото: zaxid.net
Очолив хресну ходу владика Ігор (Возьняк), архиєпископ і митрополит львівський УГКЦ. Міський голова Львова Андрій Садовий, голова Львівської ОДА Олег Синютка та голова Львівської облради Олександр Ганущин також взяли участь у хресній ході.
Фото: zaxid.net
Фото: zaxid.net
Фото: zaxid.net
Фото: zaxid.net
Фото: zaxid.net
Фото: zaxid.net
Фото: zaxid.net
На своєму шляху учасники ходи мали зупинки, які відповідають станціям Хресної дороги.
Завершилась хода на площі біля Архикатедрального собору святого Юра.
Фото: zaxid.net
Фото: zaxid.net
Хресна дорога – дорога, яку Ісус Христос пройшов на Голгофу. У Католицькій церкві вона матеріально символізується у вигляді 14 образів того ходу.
Хрестопоклонна неділя – неділя Великого посту, коли віряни по-особливому почитатють Господній хрест.
Нагадаємо, у Львові до дня народження Тараса Шевченка відбулося найчисленніше виконання пісень, слова до яких написав Кобзар.
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