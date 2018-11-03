35 тисяч вірян УГКЦ провели хресну ходу у Львові, – ФОТО, ВІДЕО Міський голова, голова Львівської ОДА та голова Львівської облради також взяли участь в ході

У Хрестопоклінну неділю, 11 березня, у Львові відбулася традиційна загальноміська молитовна хресна хода, що символізує Хресну дорогу, яку Ісус Христос пройшов на Голгофу.

Фото: zaxid.net

Про це повідомляє ZAXID.NET. Розпочалася хода о 15:00 біля храму святого Архистратига Михаїла на вул. Винниченка, 22 зі спільної молитви. Тривала хресна хода близько чотирьох годин. Десятки тисяч вірян пройшли центром міста за маршрутом: вул. Винниченка, – вул. Підвальна – пл. Митна – пл. Соборна – пл. Галицька – пл. Міцкевича – просп. Свободи (проти руху) – вул. Академіка Гнатюка – пл. Генерала Григоренка – вул. Листопадового Чину – пл. Святого Юра. За інформацією "Українських новин" на вулиці вийшло близько 35 тис. вірян.

Фото: zaxid.net

Фото: zaxid.net Очолив хресну ходу владика Ігор (Возьняк), архиєпископ і митрополит львівський УГКЦ. Міський голова Львова Андрій Садовий, голова Львівської ОДА Олег Синютка та голова Львівської облради Олександр Ганущин також взяли участь у хресній ході.

Фото: zaxid.net

Фото: zaxid.net

Фото: zaxid.net

Фото: zaxid.net

Фото: zaxid.net

Фото: zaxid.net

Фото: zaxid.net На своєму шляху учасники ходи мали зупинки, які відповідають станціям Хресної дороги. Завершилась хода на площі біля Архикатедрального собору святого Юра.

Фото: zaxid.net

Фото: zaxid.net Хресна дорога – дорога, яку Ісус Христос пройшов на Голгофу. У Католицькій церкві вона матеріально символізується у вигляді 14 образів того ходу. Хрестопоклонна неділя – неділя Великого посту, коли віряни по-особливому почитатють Господній хрест. Нагадаємо, у Львові до дня народження Тараса Шевченка відбулося найчисленніше виконання пісень, слова до яких написав Кобзар.

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