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35 тисяч вірян УГКЦ провели хресну ходу у Львові, – ФОТО, ВІДЕО

Міський голова, голова Львівської ОДА та голова Львівської облради також взяли участь в ході
У Хрестопоклінну неділю, 11 березня, у Львові відбулася традиційна загальноміська молитовна хресна хода, що символізує Хресну дорогу, яку Ісус Христос пройшов на Голгофу.
35 тисяч вірян УГКЦ провели хресну ходу у Львові, – ФОТО, ВІДЕО Фото: zaxid.net

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Розпочалася хода о 15:00 біля храму святого Архистратига Михаїла на вул. Винниченка, 22 зі спільної молитви.

Тривала хресна хода близько чотирьох годин.

Десятки тисяч вірян пройшли центром міста за маршрутом: вул. Винниченка, – вул. Підвальна – пл. Митна – пл. Соборна – пл. Галицька – пл. Міцкевича – просп. Свободи (проти руху) – вул. Академіка Гнатюка – пл. Генерала Григоренка – вул. Листопадового Чину – пл. Святого Юра.

За інформацією "Українських новин" на вулиці вийшло близько 35 тис. вірян.


Фото: zaxid.net


Фото: zaxid.net

Очолив хресну ходу владика Ігор (Возьняк), архиєпископ і митрополит львівський УГКЦ. Міський голова Львова Андрій Садовий, голова Львівської ОДА Олег Синютка та голова Львівської облради Олександр Ганущин також взяли участь у хресній ході.


Фото: zaxid.net


Фото: zaxid.net


Фото: zaxid.net


Фото: zaxid.net


Фото: zaxid.net


Фото: zaxid.net


Фото: zaxid.net

На своєму шляху учасники ходи мали зупинки, які відповідають станціям Хресної дороги.

Завершилась хода на площі біля Архикатедрального собору святого Юра.


Фото: zaxid.net


Фото: zaxid.net

Хресна дорога – дорога, яку Ісус Христос пройшов на Голгофу. У Католицькій церкві вона матеріально символізується у вигляді 14 образів того ходу.

Хрестопоклонна неділя – неділя Великого посту, коли віряни по-особливому почитатють Господній хрест.

Нагадаємо, у Львові до дня народження Тараса Шевченка відбулося найчисленніше виконання пісень, слова до яких написав Кобзар.

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11 03 2018 21:15
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