38% українців припускає новий Майдан у 2017 році
Такими є результати соціологічного опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 16-20 грудня 2016 року в рамках проекту MATRA посольства Нідерландів.
23% населення вважають, що у їхньому місті (селі) найближчим часом можливі масові виступи протесту (4% із них у цьому впевнені, а 19% вважають це імовірним).
Натомість 39% вважають масові протести найближчим часом малоймовірними, а 22% впевнені, що протестів не буде.
67% вважає, що події в країні рухаються у неправильному напрямі. У 2015 році таких було 57,7%.
Що події рухаються у правильному напрямі вважає тільки 16% респондентів. У 2015 році таких було 15%.
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