Три українські компанії увійшли до сотні світових виробників солодощів

Українські компанії Roshen, "Конті" і АВК увійшли до рейтингу найбільших виробників солодощів в світі Global Top 100 Candy Companies.

Кондитерська корпорація Roshen в 2018 році втратила одну позицію і посіла 25-е місце, при цьому зберегла обсяг продажів на рівні минулого року - 800 млн доларів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з рейтингом, корпорації Roshen належить вісім заводів, штат співробітників налічує 10 тисяч.

Компанія "Конті" в 2018 році зберегла свою позицію на 43-му місці з обсягом продажів в 473 млн доларів проти 469 млн доларів за минулий рік. За інформацією видання, компанії належить п'ять заводів, робочий персонал - 8,097 тис осіб.

"АВК" в рейтингу піднялася на три позиції і посіла 64-е місце з таким же об'ємом продажів, як і в 2017 році - 275 млн доларів. Компанії належать три заводи, загальна кількість співробітників - 3,5 тис осіб.

Очолюють рейтинг американський виробник шоколадних виробів Mars Inc. з обсяг продажів 18 млрд доларів, італійська кондитерська компанія Ferrero (12 млрд доларів) і американська Mondelez International Inc. (11,56 млрд).

У січні 2016 року власник компанії Roshen - президент України Петро Порошенко - заявив, що передав свою частку "Рошен" в "сліпий" траст під управлінням іноземного банку.

Основним бенефіціаром компанії "Конті" є екс-віце-прем'єр в уряді Миколи Азарова Борис Колесніков.

Основний бенефіціар компанії АВК - Володимир Авраменко, колишній народний депутат від Партії регіонів.

Нагадаємо, кондитерська корпорація Roshen у І кварталі 2018 року експортувала в країни Європейського союзу понад 4 тисячі тонн продукції, що на 22% більше в порівнянні з І кварталом 2017 року.