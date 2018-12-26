Три українські компанії увійшли до сотні світових виробників солодощів
Кондитерська корпорація Roshen в 2018 році втратила одну позицію і посіла 25-е місце, при цьому зберегла обсяг продажів на рівні минулого року - 800 млн доларів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Згідно з рейтингом, корпорації Roshen належить вісім заводів, штат співробітників налічує 10 тисяч.
Компанія "Конті" в 2018 році зберегла свою позицію на 43-му місці з обсягом продажів в 473 млн доларів проти 469 млн доларів за минулий рік. За інформацією видання, компанії належить п'ять заводів, робочий персонал - 8,097 тис осіб.
"АВК" в рейтингу піднялася на три позиції і посіла 64-е місце з таким же об'ємом продажів, як і в 2017 році - 275 млн доларів. Компанії належать три заводи, загальна кількість співробітників - 3,5 тис осіб.
Очолюють рейтинг американський виробник шоколадних виробів Mars Inc. з обсяг продажів 18 млрд доларів, італійська кондитерська компанія Ferrero (12 млрд доларів) і американська Mondelez International Inc. (11,56 млрд).
У січні 2016 року власник компанії Roshen - президент України Петро Порошенко - заявив, що передав свою частку "Рошен" в "сліпий" траст під управлінням іноземного банку.
Основним бенефіціаром компанії "Конті" є екс-віце-прем'єр в уряді Миколи Азарова Борис Колесніков.
Основний бенефіціар компанії АВК - Володимир Авраменко, колишній народний депутат від Партії регіонів.
Нагадаємо, кондитерська корпорація Roshen у І кварталі 2018 року експортувала в країни Європейського союзу понад 4 тисячі тонн продукції, що на 22% більше в порівнянні з І кварталом 2017 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України"Якщо у вас немає грошей, але є ідея і розуміння тієї справи, яку ви хочете розпочати, то гроші з’являться. З неба вони не впадуть, але ви можете познайомитися з потрібними людьми, знайти інвестора, отримати премію. А можливо, ваш перший клієнт і його замовлення стане тим першим капіталом для започаткування бізнесу"
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилювався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"