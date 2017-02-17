3 українських бійців загинули, 10 поранені за минулу добу в зоні АТО

За минулу добу в районі проведення АТО бойовики 66 разів відкривали вогонь по українським силам. В результаті троє військових ЗСУ загинули, 10 отримали поранення.

На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Авдіївку, Кам'янку, Піски, Зайцеве, Верхньоторецьке. З гранатометів і стрілецької зброї терористи били по Кам'янці, Зайцевому, Авдіївці, Піскам. За Зайцевому вогонь вів снайпер. По українських позиціях в районі Авдіївки бив танк.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Луганському напрямку з 120 і 82 мм мінометів бойовики обстріляли Кримське. З гранатометів і стрілецької зброї - Лобачеве, Новозвавновку, Станицю Луганську і Новоолександрівку.

На Маріупольському напрямку з 120 і 82 мм мінометів сепаратисти обстрілювали Широкине і Павлопіль, а з гранатометів і стрілецької зброї - Мар'їнку, Новотроїцьке, Новоселівку, Водяне, Лебединське, Широкине, Павлопіль, Гнутове. По Широкиному вели вогонь БТР і БМП бойовиків. З протитанкових ракетних комплексів була обстріляна Богданівка.

При цьому в звіті штабу АТО увечері 16 лютого повідомлялося про трьох загиблих і 4 поранених українських військових.