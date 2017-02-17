3 українських бійців загинули, 10 поранені за минулу добу в зоні АТО
На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Авдіївку, Кам'янку, Піски, Зайцеве, Верхньоторецьке. З гранатометів і стрілецької зброї терористи били по Кам'янці, Зайцевому, Авдіївці, Піскам. За Зайцевому вогонь вів снайпер. По українських позиціях в районі Авдіївки бив танк.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
На Луганському напрямку з 120 і 82 мм мінометів бойовики обстріляли Кримське. З гранатометів і стрілецької зброї - Лобачеве, Новозвавновку, Станицю Луганську і Новоолександрівку.
На Маріупольському напрямку з 120 і 82 мм мінометів сепаратисти обстрілювали Широкине і Павлопіль, а з гранатометів і стрілецької зброї - Мар'їнку, Новотроїцьке, Новоселівку, Водяне, Лебединське, Широкине, Павлопіль, Гнутове. По Широкиному вели вогонь БТР і БМП бойовиків. З протитанкових ракетних комплексів була обстріляна Богданівка.
При цьому в звіті штабу АТО увечері 16 лютого повідомлялося про трьох загиблих і 4 поранених українських військових.
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