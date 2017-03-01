40-50 тисяч українських чиновників нагороджені забороненою зброєю, - експерт - ВІДЕО

Певна категорія осіб, наближених до влади, мають нагородну зрою, яка всупереч здоровому глузду роздається за хабарі у такій кількості, що навіть соромно про це говорити

В Україні налічується близько 40-50 тис. одиниць нагородної зброї, виданої працівникам органів влади незаконним шляхом. При цьому силові структури не розкривають імена тих, кого винагородили.

Саме безвідповідальність української влади у роздачі нагородної зброї особам, які не мають для цього ані підготовки, ані дозволу, призвела до ситуації, в якій депутат Сергій Пашинський зміг погрожувати неозброєній людині пістолетом, - розповів голова "Української асоціації власників зброї" Георгій Учайкін в ефірі Громадського.

За його словами, виправдання депутата про самозахист від нетверезого нападника є вкрай сумнівним. Експерти організації оглянули пораненого і прийшли до висновку, що Пашинський стріляв, стоячи на ногах.

До того ж, як зазначив експерт, депутат стріляв з бойового австрійського пістолету Glock, який не доступний пересічним громадянам на підставі закону.

"Я кваліфікую це як спробу навмисного вбивства. Якщо хтось думає, що постріл в ногу є безпечним, я хочу повідомити, що постріл був вчинений згори. Тобто, Пашинський не лежав на землі. Він прострілив чоловікові стегно, кістку, дуже близько до артерії", — сказав Учайкін.

Він зазначив, що навіть постріл в живіт може бути менш небезпечним, ніж постріл в стегно, якщо зачепити артерію. Якщо б Пашинський зачепив пострілом артерію чоловіка, в якого стріляв, він би стік кров’ю за 2-3 хвилини.

"В Генпрокуратурі та експертних установах дурних нема. Вони все розуміють, і рано чи пізно Пашинського будуть судити за дуже серйозними звинуваченнями", — переконаний Учайкін.

За словами голови асоціації власників зброї, в Україні відсутнє законодавче врегулювання володіння бойовою зброєю та її застосування для самозахисту.

"Українці мають доступ до певних видів зброї, але ця зброя мисливська, носити її з собою і використовувати для самозахисту незручно. Певна категорія осіб, наближених до влади, мають нагородну зрою, яка всупереч здоровому глузду роздається за хабарі у такій кількості, що навіть соромно про це говорити. Ми оцінюємо кількість такої зброї у 40-50 тис. одиниць", — сказав Учайкін.

Він також зазначив, що МВС, Міноборони та СБУ приховують прізвища тих, кого винагородили.

"90% депутатів нагороджені зброєю, а з них 90% навіть не мають розуміння, як поводитися зі зброєю. Хто з них хоча б пройшов навчання? Хто з них надав довідки з медичних установ? Ніхто цього не робить", — сказав експерт.

"У нас колишнього прем’єр-міністра можуть винагородити пістолетом-кулеметом Томпсона. Потім дізнаємось, що в нього є кулемет "Максим", і пан Аваков не соромлячись це підтверджує", — додав він.

Нагадаємо, що депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський повідомив про напад на нього в переддень Нового року, депутат прострілив ногу нападнику.

Згодом чоловік, в якого стріляв Сергій Пашинський, розповів свою версію події 31 грудня під Києвом: за його словами, нардеп застосував вогнепальну зброю не за правилами.

Відтак, сьогодні у депутата Сергія Пашинського вилучили застосовану ним зброю, боєприпаси і дозвіл на нього.