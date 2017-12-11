40 депутатів-консерваторів підписалися за відставку Мей, – ЗМІ
Якщо лист збере 48 підписів, це запустить процедуру внутрішньопартійного голосування щодо подальшого лідерства Мей, пише DW. Її можуть змістити з посади голови Консервативної партії, внаслідок чого Мей втратить і прем'єрське крісло.
Підписи проти Мей було зібрано на тлі витоку інформації про лист міністрів Бориса Джонсона та Майкла Гоува, адресований прем'єрці. У листі міністри дають їй інструкції стосовно необхідності "підкреслити" жорстку позицію уряду щодо Brexit.
Позиції Мей похитнулися внаслідок втрат її партії на оголошених самою прем'єркою дострокових виборах, що пройшли в червні. Окрім того, критики закидають Мей, що після шести раундів переговорів з ЄС досі незрозумілим залишається план виходу країни із Євросоюзу. Окрім того, кабінет Мей покинули два міністри, які пішли у відставку через "негідну поведінку" та таємні зустрічі з посадовими особами Ізраїлю.
На початку жовтня відставку Мей підтримували 30 консерваторів на чолі з колишнім головою партії Грантом Шеппсом.
Нагадаємо, британська прем'єрка наказала розслідувати звинувачення щодо її заступника Даміана Гріна, який начебто приставав до молодої активістки консерваторів протягом останніх двох років.
Глава Міноборони Британії Майкл Феллон подав у відставку на тлі скандалу про сексуальні домагання у Вестмінстері.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків