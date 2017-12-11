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40 депутатів-консерваторів підписалися за відставку Мей, – ЗМІ

Щоб оскаржити її лідерство в партії, потрібні 48 підписів
У неділю, 12 листопада, видання Sunday Times повідомило, що вже 40 британських депутатів-консерваторів поставили свої підписи під "листом недовіри".
40 депутатів-консерваторів підписалися за відставку Мей, – ЗМІ Фото: thetimes.co.uk

Якщо лист збере 48 підписів, це запустить процедуру внутрішньопартійного голосування щодо подальшого лідерства Мей, пише DW. Її можуть змістити з посади голови Консервативної партії, внаслідок чого Мей втратить і прем'єрське крісло.

Підписи проти Мей було зібрано на тлі витоку інформації про лист міністрів Бориса Джонсона та Майкла Гоува, адресований прем'єрці. У листі міністри дають їй інструкції стосовно необхідності "підкреслити" жорстку позицію уряду щодо Brexit.

Позиції Мей похитнулися внаслідок втрат її партії на оголошених самою прем'єркою дострокових виборах, що пройшли в червні. Окрім того, критики закидають Мей, що після шести раундів переговорів з ЄС досі незрозумілим залишається план виходу країни із Євросоюзу. Окрім того, кабінет Мей покинули два міністри, які пішли у відставку через "негідну поведінку" та таємні зустрічі з посадовими особами Ізраїлю.

На початку жовтня відставку Мей підтримували 30 консерваторів на чолі з колишнім головою партії Грантом Шеппсом.

Нагадаємо, британська прем'єрка наказала розслідувати звинувачення щодо її заступника Даміана Гріна, який начебто приставав до молодої активістки консерваторів протягом останніх двох років.

Глава Міноборони Британії Майкл Феллон подав у відставку на тлі скандалу про сексуальні домагання у Вестмінстері.

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12 11 2017 22:20
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