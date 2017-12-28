40 кораблів російського Чорноморського флоту проводять навчання у Криму Росіяни відпрацьовують тактичні завдання

В окупованому Севастополі понад 40 корабельних екіпажів Чорноморського флоту Росії відпрацьовують завдання, пов’язані з підготовкою до далекого походу, застосуванням озброєння і технічних засобів.

Фото: depo.ua

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на прес-службу Південного військового округу Росії. Екіпажі російського флоту проходять навчання з боротьби за живучість корабля під час стоянки біля пірсу, відпрацьовують прийоми протидиверсійної діяльності та протиповітряної оборони. Як зазначили у російських ВМС, основними завданнями в 2018 році для Чорноморського флоту є забезпечення прийому нових кораблів, а також виконання завдань у складі з’єднання у Середземному морі. Нагадаємо, Російська Федерація відправила з анексованого Криму бойовий корабель Чорноморського флоту "Сметливый" в Сирію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію