CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ окупованому Севастополі понад 40 корабельних екіпажів Чорноморського флоту Росії відпрацьовують завдання, пов’язані з підготовкою до далекого походу, застосуванням озброєння і технічних засобів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
40 кораблів російського Чорноморського флоту проводять навчання у Криму
Росіяни відпрацьовують тактичні завдання
Фото: depo.ua
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на прес-службу Південного військового округу Росії.
Екіпажі російського флоту проходять навчання з боротьби за живучість корабля під час стоянки біля пірсу, відпрацьовують прийоми протидиверсійної діяльності та протиповітряної оборони.
Як зазначили у російських ВМС, основними завданнями в 2018 році для Чорноморського флоту є забезпечення прийому нових кораблів, а також виконання завдань у складі з’єднання у Середземному морі.
Нагадаємо, Російська Федерація відправила з анексованого Криму бойовий корабель Чорноморського флоту "Сметливый" в Сирію.
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28 12 2017 23:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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