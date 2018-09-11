40 країн поклали відповідальність на Росію за збитий дрон ОБСЄ
"Факти свідчать, що РФ та збройні формування, які вона підтримує, несуть відповідальність за інцидент, і потребується пояснення з боку Російської Федерації", - йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Форуму ОБСЄ із співробітництва у галузі безпеки у Відні, інформує "Укрінформ".
"Будь-яке втручання проти технічного обладнання СММ ОБСЄ йде всупереч букві та духу Мінських домовленостей.
Ті, хто відповідальні за будь-яке навмисне пошкодження, знищення чи втрату безпілотників СММ та іншого обладнання, повинні понести відповідальність, як політичну, так і фінансову", - наголосили під час Форуму ОБСЄ.
У своїй попередній оцінці СММ дійшла висновку, що найбільш ймовірною причиною падіння є вплив на БПЛА і що 8 людей чули вибух у тому районі в момент інциденту.
Крім того, падіння БПЛА відбулося незабаром після виявлення зенітно-ракетного комплексу 9К33 "Оса" та чергового конвою з 7 вантажівок, які рухалися дорогою біля кордону з РФ, де немає пунктів пропуску.
До заяви приєднались 28 країн-членів ЄС, Колишня Югославська Республіка Македонія, Чорногорія та Албанія - кандидати на вступ. Крім цього, документ підтримали країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Норвегія і Ліхтенштейн, країни-члени Європейської економічної зони, а також Україна, Молдова, Грузія, Андорра і Сан-Марино.
Як повідомлялось, у ніч на 27 жовтня під час спостереження за колоною вантажівок поблизу кордону з РФ, де відсутні пункти пропуску, зник безпілотник СММ ОБСЄ.
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