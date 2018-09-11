Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

40 країн поклали відповідальність на Росію за збитий дрон ОБСЄ

Найбільш ймовірною причиною падіння є вплив на БПЛА
РФ та підтримувані нею збройні формування відповідальні за знищення безпілотника СММ ОБСЄ 27 жовтня біля кордону з Росією.
40 країн поклали відповідальність на Росію за збитий дрон ОБСЄ Фото: АFР

"Факти свідчать, що РФ та збройні формування, які вона підтримує, несуть відповідальність за інцидент, і потребується пояснення з боку Російської Федерації", - йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Форуму ОБСЄ із співробітництва у галузі безпеки у Відні, інформує "Укрінформ".

"Будь-яке втручання проти технічного обладнання СММ ОБСЄ йде всупереч букві та духу Мінських домовленостей.

Ті, хто відповідальні за будь-яке навмисне пошкодження, знищення чи втрату безпілотників СММ та іншого обладнання, повинні понести відповідальність, як політичну, так і фінансову", - наголосили під час Форуму ОБСЄ.

У своїй попередній оцінці СММ дійшла висновку, що найбільш ймовірною причиною падіння є вплив на БПЛА і що 8 людей чули вибух у тому районі в момент інциденту.

Крім того, падіння БПЛА відбулося незабаром після виявлення зенітно-ракетного комплексу 9К33 "Оса" та чергового конвою з 7 вантажівок, які рухалися дорогою біля кордону з РФ, де немає пунктів пропуску.

До заяви приєднались 28 країн-членів ЄС, Колишня Югославська Республіка Македонія, Чорногорія та Албанія - кандидати на вступ. Крім цього, документ підтримали країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Норвегія і Ліхтенштейн, країни-члени Європейської економічної зони, а також Україна, Молдова, Грузія, Андорра і Сан-Марино.

Як повідомлялось, у ніч на 27 жовтня під час спостереження за колоною вантажівок поблизу кордону з РФ, де відсутні пункти пропуску, зник безпілотник СММ ОБСЄ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 11 2018 08:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Культура страхуДіти бояться дорослих. Дорослі бояться молоді. Молодь боїться суспільство
  • Верховна Рада ухвалила закон про українську мову. Що він передбачаєЗа документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська, а спроби запровадження в Україні офіційної багатомовності всупереч Конституції і встановленій конституційній процедурі провокують мовний розкол країни, міжетнічне протистояння та ворожнечу і спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Культура страху

Культура страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.