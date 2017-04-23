40 населених пунктів у двох областях досі знеструмлені через негоду, – ДСНС
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
"Протягом 23 квітня аварійними бригадами обленерго відновлено електропостачання 31 населеного пункту у трьох областях, а саме: у Одеській – 22 н.п., Дніпропетровській – 8 н.п., та Харківській – 1 н.п., які були знеструмлені протягом 18-20 квітня внаслідок погіршення погодних умов (дощ з мокрим снігом, налипання мокрого снігу та пориви вітру 15-20 м/с) через спрацювання систем захисту та обриви ліній електропередач", – йдеться в повідомленні.
Станом на 18 год. 23 квітня залишаються знеструмленими 40 населених пунктів у двох областях, а саме: Одеській – 32 н.п., Дніпропетровській – 8 н.п.
Через налипання мокрого снігу та шквальний вітер зафіксовано падіння близько 3 тис. 790 дерев у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.
Нагадаємо, через погіршення погодних умов 18 квітня станом на ранок суботи, 22 квітня, знеструмленими залишалися 229 населених пунктів у чотирьох областях.
Електропостачання прифронтової Авдіївки Донецької області відновлено.
З 25 квітня Луганське енергетичне об'єднання (ЛЕО) припинить поставки електроенергії на непідконтрольні Україні території ОРЛО.
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