40 осіб у балаклавах намагалися захопити військову частину в Одесі, - ОНОВЛЕНО

В Одесі близько 08:45 біля 40 осіб у балаклавах спробували здійснити рейдерське захоплення частини території військового об'єкту, який є власністю Міністерства оборони України.

Рейдери позиціонують себе як представники Торгово-розважального центру City Center. Люди в балаклавах частково демонтували огорожу військової частини А3571 та вивезли військове майно, - повідомив начальник прес-центру командування Повітряних сил ЗСУ Роман Юрчило в коментарі телеканалу "112 Україна".

На місці події працює військова служба правопорядку і військова прокуратура Південного регіону України, представники повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України.

"Про цих людей поки нічого не відомо. Зараз була розмова військового юриста служби правопорядку, який сказав, що ніяких документів у цієї організації немає на будь-які дії на території цього об'єкту. Поки захоплення об'єкта зупинено, йде з'ясування обставин. Ця земля є землею Міністерства оборони України. На цій землі знаходяться військові об'єкти повітряних сил, тому, безсумнівно, ми будемо захищати свій об'єкт", - заявив Юрчило.

Оновлення: Радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк пізніше в ефірі цього ж телеканалу спростував: "Ми отримали повідомлення про зазначені події, виїхала на місце слідчо-оперативна група і представники поліції. З'ясували, що, по-перше, будівельні роботи, про які йде мова в повідомленні, відбуваються на прилеглій до військової частини території, в забудовника є всі необхідні документи і дозволи. Крім того, вивчивши камери спостереження і вивчивши матеріали і свідчення свідків, ми встановили, що це не тітушки, а звичайні будівельники", - заявив Форостяк.

За його словами, мова йде про земельний конфлікт між військовими і бізнесом.

Факту вторгнення на територію військової частини не було.

На Шкільному аеродромі в Одесі зберігаються літаки і вертольоти, що вийшли з експлуатації.

Нагадаємо, у вересні група невідомих намагалася захопити спортивний комплекс "Восход" на вулиці Бориспільська, 8 у Дарницькому районі Києва.

