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40 російських артистів у списку про заборону на в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба

У список входять Лоліта Мілявська, Юлія Самойлова, Наташа Корольова та інші
Українські компетентні органи заборонили в'їзд в Україну близько 40 російським акторам і співакам за незаконне відвідування Криму.
40 російських артистів у списку про заборону на в Фото: Арсеній Яценюк/facebook.com

"Що стосується артистів та інших публічних діячів з Росії, які відвідували Крим. На сьогоднішній день ми виявили їх близько 40 осіб. Ми дуже вдячні за ту допомогу, яку нам надають небайдужі громадяни України і правоохоронні органи", - повідомив голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Назаренко уточнив, що мова йде про заборону в'їзду в Україну на 3 роки. У цей список входять такі виконавці, як Лоліта Мілявська, Юлія Самойлова, Наташа Корольова (громадянка РФ Наталія Поривай), Микола Добринін, Людмила Артем'єва та інші.

Він також повідомив, що в 2016 році був заборонений в'їзд в Україну 5,4 тис. іноземців, з них понад 1,2 тис. – громадяни Росії. В поточному році загальна кількість заборон на в'їзд вже досягла 2,5 тис., 616 з них – громадяни РФ.

Нагадаємо, російський співак Григорій Лепс внесений в чорні списки "Миротворця" через виправдання російської агресії.

Раніше популярний виконавець Діма Білан, так само як і чимало російських артистів, був занесений в інтернет-базу під назвою "Миротворець".

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20 05 2017 11:58
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