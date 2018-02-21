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41 тисячу артефактів вилучили під час масштабної спецоперації, - Європол

Тільки в одній Іспанії поліція знайшла понад 2000 значущих для культурної спадщини предметів
Більше 41 тисячі цінних артефактів були вилучені під час масштабної операції проти незаконного обігу культурних цінностей.
41 тисячу артефактів вилучили під час масштабної спецоперації, - Європол

Про це повідомляє Europol.

В операції "Athena" взяли участь співробітники митниць та поліції з 81 країни. Операція проходила у жовтні-грудні 2017 року і передбачала посилення перевірок аеропортів, портів, митних пунктів, аукціонів та інтернет-продажів.

В рамках операції були вилучені картини, скульптури, музичні інструменти, меблі та зброя різних епох. За результатами відкриті 200 кримінальних справ, заарештовані 53 підозрюваних.

Тільки в одній Іспанії поліція знайшла понад 2000 значущих для культурної спадщини предметів, які намагалися нелегально продати. Більшість з них - це монети з Римської імперії та археологічні вироби з кераміки, металу та каменю.

Також були вилучені різні вироби зі слонової кістки, включаючи різьблення Христа, вартістю 6000 євро.

Нагадаємо, шестеро українців намагалися потягом провезти на територію Росії 20 тонн контрабанди.

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21 02 2018 21:23
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