41 тисячу артефактів вилучили під час масштабної спецоперації, - Європол
Про це повідомляє Europol.
В операції "Athena" взяли участь співробітники митниць та поліції з 81 країни. Операція проходила у жовтні-грудні 2017 року і передбачала посилення перевірок аеропортів, портів, митних пунктів, аукціонів та інтернет-продажів.
В рамках операції були вилучені картини, скульптури, музичні інструменти, меблі та зброя різних епох. За результатами відкриті 200 кримінальних справ, заарештовані 53 підозрюваних.
Тільки в одній Іспанії поліція знайшла понад 2000 значущих для культурної спадщини предметів, які намагалися нелегально продати. Більшість з них - це монети з Римської імперії та археологічні вироби з кераміки, металу та каменю.
Також були вилучені різні вироби зі слонової кістки, включаючи різьблення Христа, вартістю 6000 євро.
Нагадаємо, шестеро українців намагалися потягом провезти на територію Росії 20 тонн контрабанди.
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