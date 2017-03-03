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44 інвестори зацікавлені у будівництві сонячних станцій в Чорнобилі

Профінансувати "сонячний" проект має намір Європейський банк реконструкції і розвитку
Міністерство екології та природних ресурсів України отримало 44 заявки на будівництво сонячних електростанцій в Чорнобильській зоні.
44 інвестори зацікавлені у будівництві сонячних станцій в Чорнобилі Колесо огляду і карусель в покинутому парку розваг міста-примари Прип'яті по сусідству з Чорнобильською АЕС 26 травня 2003 року. Фото: AFP

Термін подачі заявок закінчився 1 березня.

"Для будівництва сонячних електростанцій інвестори просять виділити земельні ділянки площею від 20 до 1 тис. га. Профінансувати "сонячний" проект має намір Європейський банк реконструкції і розвитку", - розповів міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, інформує "РБК-Україна".

Нагадаємо, китайські компанії CCEC і GCL готові інвестувати $1 млрд у будівництво парків сонячної енергії в Чорнобильській зоні.

Україна має намір створити в чорнобильській зоні відчуження велику ферму сонячної енергії і шукає для цього інвесторів.

Відзначимо, що 4 серпня Україна уклала кредитну угоду з американським банком на $260 млн для фінансування будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні відчуження.

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03 03 2017 13:53
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