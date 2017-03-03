44 інвестори зацікавлені у будівництві сонячних станцій в Чорнобилі
Термін подачі заявок закінчився 1 березня.
"Для будівництва сонячних електростанцій інвестори просять виділити земельні ділянки площею від 20 до 1 тис. га. Профінансувати "сонячний" проект має намір Європейський банк реконструкції і розвитку", - розповів міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, інформує "РБК-Україна".
Нагадаємо, китайські компанії CCEC і GCL готові інвестувати $1 млрд у будівництво парків сонячної енергії в Чорнобильській зоні.
Україна має намір створити в чорнобильській зоні відчуження велику ферму сонячної енергії і шукає для цього інвесторів.
Відзначимо, що 4 серпня Україна уклала кредитну угоду з американським банком на $260 млн для фінансування будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні відчуження.
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