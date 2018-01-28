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44 людини госпіталізували в Миколаєві з підозрою на гепатит А

У 40 з них діагноз підтвердився
44 людини госпіталізовані станом на 28 січня з підозрою на гепатит А в Миколаєві.
44 людини госпіталізували в Миколаєві з підозрою на гепатит А Фото: gettyimages.com

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради.

В обласній інфекційній лікарні перебувають 42 людини, в 40 діагноз підтверджено.

В обласній дитячій інфекційній лікарні перебувають 2 дитини.

Збудник спалаху гепатиту А в Миколаєві не виявлений.

Нагадаємо, у січні в Миколаєві зафіксували спалах захворюваності на вірусний гепатит А (хвороба Боткіна). Поліція завела кримінальну справу за фактом масового зараження.

У Міністерстві охорони здоров'я України заявляють, що на території держави епідемії гепатиту А немає.

Згодом стало відомо, що в Миколаєві госпіталізували 55 дорослих та 22 дитини з підозрою на гепатит А, при цьому діагноз підтвердився у 55 осіб.

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28 01 2018 19:20
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