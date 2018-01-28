44 людини госпіталізували в Миколаєві з підозрою на гепатит А У 40 з них діагноз підтвердився

44 людини госпіталізовані станом на 28 січня з підозрою на гепатит А в Миколаєві.

Фото: gettyimages.com

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