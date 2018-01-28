44 людини госпіталізували в Миколаєві з підозрою на гепатит А
Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради.
В обласній інфекційній лікарні перебувають 42 людини, в 40 діагноз підтверджено.
В обласній дитячій інфекційній лікарні перебувають 2 дитини.
Збудник спалаху гепатиту А в Миколаєві не виявлений.
Нагадаємо, у січні в Миколаєві зафіксували спалах захворюваності на вірусний гепатит А (хвороба Боткіна). Поліція завела кримінальну справу за фактом масового зараження.
У Міністерстві охорони здоров'я України заявляють, що на території держави епідемії гепатиту А немає.
Згодом стало відомо, що в Миколаєві госпіталізували 55 дорослих та 22 дитини з підозрою на гепатит А, при цьому діагноз підтвердився у 55 осіб.
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