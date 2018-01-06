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45 депутатів оскаржили в Конституційному Суді призначення Денісової омбудсменом

Депутати не мають претензій до самої Денисової
45 депутатів Верховної Ради скерували в Конституційний Суду подання, в якому просять визнати неконституційним обрання Людмили Денісової уповноваженим з прав людини.
45 депутатів оскаржили в Конституційному Суді призначення Денісової омбудсменом Людмила Денісова. Фото: slovoidilo.ua

"Вимагаємо у суду розглянути наше звернення в стислі терміни і визнати неконституційною постанову про призначення Людмили Денісової уповноваженим Верховної Ради України з прав людини; а також норму про призначення і звільнення омбудсмена шляхом відкритого голосування", -  повідомив депутат Верховної Ради Мустафа Найєм.

Найєм підкреслив, що депутати не мають претензій до самої Денисової. Йдеться про недотримання цілої низки норм законодавства.

Зокрема, була порушена процедура таємного голосування, а зміни в закон про Конституційний Суд, посилаючись на який було застосовано процедуру відкритого голосування, внесли з безліччю порушень регламенту. Крім того, депутати мають претензії до деяких процедурних моментів.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада обрала своїм Уповноваженим з прав людини депутатку з фракції "Народний фронт" Людмилу Денісову.

Термін повноважень попереднього омбудсмена Валерії Лутковської завершився 27 квітня 2017 року. Вона була обрана на цю посаду у квітні 2012 року.

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01 06 2018 13:00
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