45 депутатів оскаржили в Конституційному Суді призначення Денісової омбудсменом

45 депутатів Верховної Ради скерували в Конституційний Суду подання, в якому просять визнати неконституційним обрання Людмили Денісової уповноваженим з прав людини.

"Вимагаємо у суду розглянути наше звернення в стислі терміни і визнати неконституційною постанову про призначення Людмили Денісової уповноваженим Верховної Ради України з прав людини; а також норму про призначення і звільнення омбудсмена шляхом відкритого голосування", - повідомив депутат Верховної Ради Мустафа Найєм.

Найєм підкреслив, що депутати не мають претензій до самої Денисової. Йдеться про недотримання цілої низки норм законодавства.

Зокрема, була порушена процедура таємного голосування, а зміни в закон про Конституційний Суд, посилаючись на який було застосовано процедуру відкритого голосування, внесли з безліччю порушень регламенту. Крім того, депутати мають претензії до деяких процедурних моментів.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада обрала своїм Уповноваженим з прав людини депутатку з фракції "Народний фронт" Людмилу Денісову.

Термін повноважень попереднього омбудсмена Валерії Лутковської завершився 27 квітня 2017 року. Вона була обрана на цю посаду у квітні 2012 року.