4,5 тис дітей українських мігрантів отримують допомогу від уряду Польщі
У законі про "500+" сказано, що державна підтримка доступна громадянам Євросоюзу, а також громадянам країн, з якими Польща має спеціальний договір про соціальне забезпечення. Україна - одна з небагатьох країн, у яких такий договір є.
Крім України, подібні угоди Польща уклала ще з вісьмома державами, включаючи США, Канаду, Молдову, Південну Корею, пише Rzeczpospolita з посиланням на дані польського Міністерства у справах сім'ї, праці та соціальної політики.
Договір з Україною було підписано у 2012 році для допомоги репатріантам - інакше вони не мали б права на українські пільги за роки роботи в Україні. Однак за фактом угода виявилася більш вигідною українцям, які зараз працюють у Польщі. З 2014 року вона гарантує легально працевлаштованим і застрахованим у Фонді соцстраху українцям не тільки право на пенсію в Польщі практично на тих самих принципах, що і полякам, а й соціальну допомогу, в тому числі спеціальні виплати на дитину за програмою "500+". Бенефіціар цієї програми повинен мати дозвіл на проживання і легальну роботу.
Білоруси, які є другою за величиною групою іноземців, що працюють у Польщі, не можуть розраховувати на такий привілей, оскільки Польща не підписала угоду про соціальне забезпечення з Білоруссю.
Зараз у Польщі офіційно працевлаштовані близько 400 тисяч громадян України. Видання зазначає, що допомога на дитину може стати "якорем", який затримає українців від подальшої міграції в Німеччину, де вводять спрощений режим найму працівників з-за меж Євросоюзу. На думку експертів, відкриття німецьких кордонів призведе до відтоку з Польщі дешевої робочої сили зі сходу, в тому числі українців.
Нагадаємо, що за даними Національного банку України, протягом трьох кварталів 2018 року обсяги грошових переказів українських трудових мігрантів склав 8,16 мільярда доларів, що на 22,6% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.
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