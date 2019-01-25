4,5 тис дітей українських мігрантів отримують допомогу від уряду Польщі

4562 дитини українських мігрантів отримали в 2018 році допомогу від уряду Польщі за програмою "500+", що спрямована на підтримку молодих сімей. Вона передбачає щомісячну виплату 500 злотих на другу і кожну наступну дитину незалежно від доходу сім'ї.

У законі про "500+" сказано, що державна підтримка доступна громадянам Євросоюзу, а також громадянам країн, з якими Польща має спеціальний договір про соціальне забезпечення. Україна - одна з небагатьох країн, у яких такий договір є.

Крім України, подібні угоди Польща уклала ще з вісьмома державами, включаючи США, Канаду, Молдову, Південну Корею, пише Rzeczpospolita з посиланням на дані польського Міністерства у справах сім'ї, праці та соціальної політики.

Договір з Україною було підписано у 2012 році для допомоги репатріантам - інакше вони не мали б права на українські пільги за роки роботи в Україні. Однак за фактом угода виявилася більш вигідною українцям, які зараз працюють у Польщі. З 2014 року вона гарантує легально працевлаштованим і застрахованим у Фонді соцстраху українцям не тільки право на пенсію в Польщі практично на тих самих принципах, що і полякам, а й соціальну допомогу, в тому числі спеціальні виплати на дитину за програмою "500+". Бенефіціар цієї програми повинен мати дозвіл на проживання і легальну роботу.

Білоруси, які є другою за величиною групою іноземців, що працюють у Польщі, не можуть розраховувати на такий привілей, оскільки Польща не підписала угоду про соціальне забезпечення з Білоруссю.

Зараз у Польщі офіційно працевлаштовані близько 400 тисяч громадян України. Видання зазначає, що допомога на дитину може стати "якорем", який затримає українців від подальшої міграції в Німеччину, де вводять спрощений режим найму працівників з-за меж Євросоюзу. На думку експертів, відкриття німецьких кордонів призведе до відтоку з Польщі дешевої робочої сили зі сходу, в тому числі українців.

Нагадаємо, що за даними Національного банку України, протягом трьох кварталів 2018 року обсяги грошових переказів українських трудових мігрантів склав 8,16 мільярда доларів, що на 22,6% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.