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46 депутатів Європарламенту закликали бойкотувати ЧС-2018 у Росії

Лист адресований усім урядам ЄС
46 депутатів Європейського парламенту підписали листа, де закликали країни ЄС бойкотувати Чемпіонат світу з футболу 2018 у Росії
46 депутатів Європарламенту закликали бойкотувати ЧС-2018 у Росії Фото: AFP

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у Twitter.

"46 членів Європейського парламенту поки що підписали лист, адресований усім урядам ЄС, із закликом до дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу-2018 у Росії", - написав Джозвяк.

У листі зазначається, що використання хімічної зброї у британському місті Солсбері було останньою краплею знущання Путіна над європейськими цінностями. Депутати згадали бомбордування шкіл, лікарень та мирних територій Сирії, жорстоке вторгнення до України, систематичні хакерські атаки Росії, її дезінформаційну кампанію та втручання у вибори.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда відмовився взяти участь в урочистій церемонії відкриття ЧС-2018 з футболу в Росії.

Україна також прийняла рішення видворити 13 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Великобританії колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля.

У свою чергу, заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Росія видворить з країни 60 співробітників американської дипломатичної місії.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

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17 04 2018 20:56
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