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47 росіян програли апеляції в Спортивному арбітражі і не потраплять на Олімпіаду

На Іграх не зможуть виступити багато лідерів російської збірної
Виїзна філія Спортивного арбітражного суду, яка працює в південнокорейському Пхенчхані, відхилила апеляції 45 російських спортсменів і двох тренерів на недопуск до зимової Олімпіади-2018.
47 росіян програли апеляції в Спортивному арбітражі і не потраплять на Олімпіаду Фото: positime.ru

Про це пише Meduza.

"Заявники не надали свідчень того, що дві комісії МОК, які розглядали заявки росіян, приймали рішення дискримінаційним, довільним або несправедливим чином", - йдеться в рішенні суду

Арбітраж вказує, що рішення МОК про недопуск 47 росіян на Олімпіаду не можна розглядати як санкцію, оскільки комітет все ж запросив на Ігри інших спортсменів з Росії в індивідуальному порядку.

Таким чином, на Іграх не зможуть виступити багато лідерів російської збірної.

Збірна Росії офіційно відсторонена від зимової Олімпіади в Пхенчхані, яка пройде з 9 по 25 лютого через вживання допінгу під час ОІ в Сочі в 2014 році.

На запрошення МОК в Південну Корею вирушили тільки 169 росіян, які будуть виступати під нейтральним прапором.

Як відомо, 5 лютого Міжнародний олімпійський комітет заявив, що не запросить 13 спортсменів і 2 тренерів з числа 28 росіян, яким раніше Спортивний арбітраж зняв довічну заборону на участь у змаганнях у справі про зловживання допінгом. У МОК зазначили, що "додаткова інформація включає дані з фармацевтичних баз, сліди заборонених речовин, докази щодо маніпулювання показниками стероїдів та іншу таємну інформацію, надану Всесвітньою антидопінговою агенцією".

Спортивний арбітражний суд 1 лютого скасував пожиттєву дискваліфікацію28 російських спортсменів через "недостатність" доказів того, що вони отримали вигоду від системи допінгу на зимових іграх 2014 року, які проводила Росія. В Росії повідомили, що хочуть відправити 15 зі згаданих 28 спортсменів на зимові Олімпійські ігри 2018 року до Південної Кореї.

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09 02 2018 06:52
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