49 росіянам заборонили перетинати литовський кордон за "законом Магнітського"

Персонами нон ґрата стали громадяни РФ, яких звинувачують у порушеннях прав людини і відмиванні грошей

Чорний список росіян, яким заборонено в'їзд до країни за "законом Магнітського", затвердив міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас.

Про це пише Baltic News Service.

"Міністр підписав розпорядження, що забороняє в'їзд 49 особам до Литви", - зазначила прес-секретар міністерства Кароліс Вайткявічюс.

Нагадаємо, закон, названий ім'ям загиблого російського юриста Сергія Магнітського, був ухвалений в США у 2012 році. Він регулював персональні санкції щодо осіб, відповідальних за порушення прав людини та принципу верховенства права в Росії.

Передусім він був спрямований проти осіб, причетних до смерті Магнітського, котрий помер у 2009 році після 11 місяців попереднього ув'язнення. За твердженням адвокатів, смерть Магнітського стала наслідком відмови адміністрації СІЗО надати підслідному необхідну медичну допомогу.

У Литві аналог "закону Магнітського" був ухвалений у листопаді 2017 року. Список з 49 росіян, які отримали у Литві статус персони нон ґрата, був складений до ухвалення закону, про що повідомила прес-секретар МЗС Раса Якілайтене.