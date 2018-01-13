Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

49 росіянам заборонили перетинати литовський кордон за "законом Магнітського"

Персонами нон ґрата стали громадяни РФ, яких звинувачують у порушеннях прав людини і відмиванні грошей
Чорний список росіян, яким заборонено в'їзд до країни за "законом Магнітського", затвердив міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас.
49 росіянам заборонили перетинати литовський кордон за "законом Магнітського" Фото: 15min.lt

Про це пише Baltic News Service.

"Міністр підписав розпорядження, що забороняє в'їзд 49 особам до Литви", - зазначила прес-секретар міністерства Кароліс Вайткявічюс.

Нагадаємо, закон, названий ім'ям загиблого російського юриста Сергія Магнітського, був ухвалений в США у 2012 році. Він регулював персональні санкції щодо осіб, відповідальних за порушення прав людини та принципу верховенства права в Росії.

Передусім він був спрямований проти осіб, причетних до смерті Магнітського, котрий помер у 2009 році після 11 місяців попереднього ув'язнення. За твердженням адвокатів, смерть Магнітського стала наслідком відмови адміністрації СІЗО надати підслідному необхідну медичну допомогу.

У Литві аналог "закону Магнітського" був ухвалений у листопаді 2017 року. Список з 49 росіян, які отримали у Литві статус персони нон ґрата, був складений до ухвалення закону, про що повідомила прес-секретар МЗС Раса Якілайтене.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 01 2018 11:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.