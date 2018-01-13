49 росіянам заборонили перетинати литовський кордон за "законом Магнітського"
Про це пише Baltic News Service.
"Міністр підписав розпорядження, що забороняє в'їзд 49 особам до Литви", - зазначила прес-секретар міністерства Кароліс Вайткявічюс.
Нагадаємо, закон, названий ім'ям загиблого російського юриста Сергія Магнітського, був ухвалений в США у 2012 році. Він регулював персональні санкції щодо осіб, відповідальних за порушення прав людини та принципу верховенства права в Росії.
Передусім він був спрямований проти осіб, причетних до смерті Магнітського, котрий помер у 2009 році після 11 місяців попереднього ув'язнення. За твердженням адвокатів, смерть Магнітського стала наслідком відмови адміністрації СІЗО надати підслідному необхідну медичну допомогу.
У Литві аналог "закону Магнітського" був ухвалений у листопаді 2017 року. Список з 49 росіян, які отримали у Литві статус персони нон ґрата, був складений до ухвалення закону, про що повідомила прес-секретар МЗС Раса Якілайтене.
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