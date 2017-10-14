CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ анексованому Криму затримали 49 осіб за "неузгоджені пікети". Після "профілактичних бесід" всіх відпустили.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
49 затриманих в анексованому Криму відпустили після "профілактичних бесід"
Жителі півострова вийшли на одиночні пікети проти свавілля силовиків
Фото: facebook.com/crimeansolidarity
Про це повідомляє "Інтерфакс".
"За порушення вимог федерального закону "Про збори, мітинги, демонстрації, ходи і пікетування" в органи внутрішніх справ було доставлено 49 громадян, які брали участь в пікетуванні. Після отримання від них пояснень та проведення профілактичних бесід всі учасники заходів були відпущені з приміщень ОВС", – цитують повідомлення так званого "МВС".
Нагадаємо, 14 жовтня жителі анексованого Криму вийшли на вулицю на поодинокі протести проти свавілля силовиків і на захист політв'язнів. Вони тримали плакати з написами "Кримські татари не терористи", "Зупиніть свавілля силовиків в Криму", "Свободу політв'язням" тощо.
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14 10 2017 23:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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