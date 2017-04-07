Стартова ціна ліцензій на запуск в Україні мережі стандарту 4G оцінюється в 6,3 млрд грн.

"Початкова вартість ліцензії на продаж буде становити в цілому 6,3 млрд грн - 2,3 млрд грн за діапазон 2600 Мгц і 4 млрд грн за діапазон 1800 Мгц", – заявив у ході засідання уряду глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), Олександр Животовський, інформує "112 Україна".

За словами Животовського, зараз весь радіочастотний ресурс України розподілений між різними операторами і вільного немає. Тому необхідно узгодження операторів для введення 4G. "У нас є 5 діапазонів, в яких 4G може бути введений", - уточнив він.

Животовський додав, що чинний оператор підтвердив готовність здачі частот в діапазоні 2600 Мгц, в діапазоні 2300 МГц поки такої згоди немає.

"Продаж ліцензій повинна здійснюватися за обґрунтованою ціною. І єдиний спосіб обґрунтувати ціну – провести продаж через відкритий тендер. Такий продаж має стимулювати подальші інвестиції в Україну, а оператори, які будуть купувати ліцензії на 4G, повинні надалі вкладати у розвиток інфраструктури", - додав він.

Нагадаємо, що голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Олександр Животовський повідомив, що підготовка до впровадження стандарту зв'язку четвертого покоління LTE займе не менше двох років.