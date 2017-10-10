4 бійців АТО зазнали поранень на Донбасі минулої доби

На Донецькому напрямку окупанти застосовували стрілецьку зброю для обстрілу позицій поблизу Зайцевого

За минулу добу двоє українських військовослужбовців зазнали поранень у зоні проведення АТО, ще двоє бійців дістали бойові травми

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Вчора ввечері бойова активність російсько-окупаційних угруповань змістилась з Донецького напрямку на Луганський. Там позиції на підступах до Станиці Луганської, Валуйського, Новоолександрівки та Трьохізбенки накривали вогнем з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Приморському напрямку терористи кілька годин поспіль гатили неподалік Гнутового з озброєння БМП, автоматичних гранатометів та кулеметів. Українським військовим довелося відкривати вогонь у відповідь. В результаті цього протистояння один боєць ЗСУ зазнав поранень, а інший військовий отримав бойову травму.

На Донецькому напрямку окупанти застосовували стрілецьку зброю для обстрілу позицій поблизу Зайцевого.

"Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 12 разів порушили режим припинення вогню. У відповідь військовослужбовці ЗСУ 8 разів застосовували зброю для примушення противника до миру. Внаслідок бойових дій двоє наших захисників були пораненні, ще двоє отримали бойові травми", - підсумували у штабі.

Нагадаємо, що за минулу добу терористи з окупованих територій Донбасу 26 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.