Четверо військових загинули, п'ятеро – поранені від початку доби в зоні АТО

Штаб АТО на Донбасі повідомляє про чотирьох загиблих і п'ятьох поранених українських військових від початку доби в неділю, 28 січня.

"Станом на 18:00 зафіксовано 22 обстріли. На жаль, четверо наших військових загинули, 5 – поранені", – йдеться у вечірньому зведенні штабу АТО.

Обстріли українських позицій продовжуються на всіх напрямках.

Згідно з повідомленням, на Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів обстрілювали Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Павлопіль, Водяне, Широкине, Красногорівку, Талаківку. По Широкиному вогонь вів БТР противника.

"На Донецькому – після масованих обстрілів з мінометів в районі Авдіївки окупанти намагалися штурмувати наші позиції, та, зазнавши втрат, змушені були відступити. Протягом дня вони продовжили обстріли з мінометів по Авдіївці, Опитному та Кам’янці. Танк вів вогонь по Пісках. О 13.45, після обстрілів наших позицій з гранатометів різних калібрів, окупанти здійснили чергову спробу вибити наших військових з позицій в районі Авдіївки. Штурм закінчився для бойовиків невдачею. Ворог змушений був відступити", – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу проросійські бойовики на Донбасі 55 раз обстріляли позиції сил АТО, поранення отримав один український військовий.