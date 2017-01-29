Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Четверо військових загинули, п'ятеро – поранені від початку доби в зоні АТО

Інформація станом на 18:00
Штаб АТО на Донбасі повідомляє про чотирьох загиблих і п'ятьох поранених українських військових від початку доби в неділю, 28 січня.
Четверо військових загинули, п Фото: unian.ua

"Станом на 18:00 зафіксовано 22 обстріли. На жаль, четверо наших військових загинули, 5 – поранені", – йдеться у вечірньому зведенні штабу АТО.

Обстріли українських позицій продовжуються на всіх напрямках. 

Згідно з повідомленням, на Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів обстрілювали Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Павлопіль, Водяне, Широкине, Красногорівку, Талаківку. По Широкиному вогонь вів БТР противника.

"На Донецькому – після масованих обстрілів з мінометів в районі Авдіївки окупанти намагалися штурмувати наші позиції, та, зазнавши втрат, змушені були відступити. Протягом дня вони продовжили обстріли з мінометів по Авдіївці, Опитному та Кам’янці. Танк вів вогонь по Пісках. О 13.45, після обстрілів наших позицій з гранатометів різних калібрів, окупанти здійснили чергову спробу вибити наших військових з позицій в районі Авдіївки. Штурм закінчився для бойовиків невдачею. Ворог змушений був відступити", – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу проросійські бойовики на Донбасі 55 раз обстріляли позиції сил АТО, поранення отримав один український військовий.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 01 2017 19:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поховані на чужині: вітчизняні письменники, яких смерть застала за межами України

Поховані на чужині: вітчизняні письменники, яких смерть застала за межами України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat