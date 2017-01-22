50 грн. за довідку переселенця, 100 грн. за українську прописку

У 54-річної жінки, яка їхала з Бахмута до Донецька, правоохоронці вилучили незаконно виготовлені печатки і штампи українських організацій.

Зокрема, печатку Управління праці та соціального захисту населення міста Артемівська, штамп відділу реєстрації Бахмутської міської ради. Про це повідомляють "Донецкие новости" з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції Донецької області.

Як з'ясувалося, безробітна громадянка займалася тим, що підробляла документи жителів непідконтрольних українській владі територій, причому власноруч заповнювала прописку в паспортах.

Вона пояснила, що займається цим з червня 2016 року. Для цього вона спеціально замовила через Інтернет серію печаток і штампів, на яких було вказано місто Артемівськ.

Зловмисниця потренувалася на своїй знайомій з Донецька, якій поставила перший міграційний штамп в довідку переселенця. Після цього до жінки стали звертатися інші жителі непідконтрольної території, і вона налагодила підпільний бізнес. За прописку в паспорті брала 100 грн, а за штамп в довідку переселенця – 50 грн.

За словами жінки, вона встигла поставити 6 фальшивих печаток у паспортах громадян України і близько 20 штампів у довідки переселенців. Необхідні дані вписувала своєю рукою. Таким же чином вона "оформила" тимчасову реєстрацію і собі.

Коли в результаті декомунізації місто Артемівськ було перейменовано в Бахмут, заповзятлива жінка замовила нові печатки з новою назвою міста.

"Я призначала зустрічі в Бахмуті, люди підходили зі своїми паспортами і довідками, а я проставляли в них печатки за грошову винагороду", – розповіла затримана.

Крім печаток і штампів у жінки вилучено набори літер, тюбик з фарбою, флеш-накопичувач та інші прилади, які вона використовувала в протиправній діяльності.

Жінка була доставлена ​​в Бахмутський відділ поліції. Факт зареєстрований в журнал Єдиного обліку, проводиться перевірка.

Нагадаємо, 12 січня правоохоронці затримали чоловіка, який, видаючи себе за бійця одного з добровольчих батальйонів, вимагав від мешканки Бахмута 160 тис. гривень.