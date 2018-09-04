50 найбагатших росіян через санкції США втратили за день майже $12 млрд

Сукупні статки 50 найбагатших людей Росії за день скоротилася більш ніж на $ 11,7 млрд.

Це слідує з даних експертів журналу Forbes, що розраховуються в режимі реального часу, пише РБК-Росія.

Капітали членів списку Forbes скорочуються слідом за падінням російського фондового ринку - на піку падіння індекс Мосбіржі (колишній ММВБ) опустився в понеділок більш ніж на 9%, а індекс РТС - майже на 11%.

Лідером по втратах виявився Олег Дерипаска, чий статок на тлі різкого зниження вартості паперів Rusal і En + Group скоротилося майже на чверть, або на $ 1,3 млрд. Експерти Forbes оцінюють стан Дерипаски в понеділок в $ 4 млрд, тоді як на момент публікації рейтингу мільярдерів Forbes 2018 року був $ 6,7 млрд.

Ті ж $ 1,3 млрд втратив і основний власник "Норильського нікелю" (ціна акцій 9 квітня впала більш ніж на 15%) Володимир Потанін, якого на відміну від Дерипаски Мінфін США поки не відніс до числа "олігархів", які "грають ключову роль в підтримці зловмисних дій Росії", а тому не повинні бути "ізольовані від наслідків дестабілізує діяльність" російської влади.

Зате третє і четверте місця серед лідерів втрат дня залишилися за Віктором Вексельбергом (мінус $ 908 млн) і Сулейманом Керімовим (мінус $ 813 млн). Обидва вони виявилися в опублікованому 6 квітня Мінфіном США доповненні до списку санкцій.

Ще двоє фігурантів документа втратили поки помітно менше. Андрій Скоч, за підрахунками Forbes, став біднішим на $ 106 млн, Володимир Богданов - на $ 47 млн. А на капіталах Ігоря Ротенберга і Кирила Шамалова падіння фондового ринку 9 квітня, на думку Forbes, не позначилося зовсім.

Великі втрати через обвал фондового ринку 9 квітня, за підрахунками Forbes, понесли також Леонід Міхельсон (мінус $ 755 млн), Геннадій Тимченко (мінус $ 716 млн), Володимир Лісін (мінус $ 578 млн), Роман Абрамович (мінус $ 534 млн), Вагіт Алекперов (мінус $ 519 млн) і Олексій Мордашов (мінус $ 489 млн).

Раніше у Росії побіцяли надати підтримку компаніям, щодо яких США застосували нові санкції.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв доручив уряду розробити заходи у відповідь на адресу США через запровадження нових санкцій, зазначивши, що під удар можуть потрапити чинні торгові угоди і процедури.