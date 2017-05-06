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50% росіян вважає Україну ворожою державою

Нинішній відсоток - найбільший за весь період проведення подібних опитувань
Громадяни Росії вважають головними ворогами країни США, Україну та Німеччину, свідчить соціологічне опитування "Левада-центру".
50% росіян вважає Україну ворожою державою Фото: з вільних джерел

На думку опитаних, найгірші відносини у Росії з США (69%), Україною (50%) і Німеччиною (24%). Також противниками Росії опитані назвали Латвію, Литву, Польщу, Естонію і Великобританію.

Починаючи з 2013 року, відсоток росіян, які вважають Україну недружньою країною, стабільно збільшується. Нинішній відсоток - найбільший за весь період проведення подібних опитувань.

Найближчою державою росіяни вважають Білорусь, так відповіли 46% опитаних. Китай назвали дружньою до Росії країною 39%. Також до числа союзників Росії, на думку громадян цієї країни, увійшли Казахстан (34%) і Сирія (15%). При цьому в 2015 році в аналогічному опитуванні Сирію назвали дружньою країною тільки 2% респондентів. Окрім того, в список близьких до Росії держав увійшли Індія, Вірменія, Куба, Узбекистан, Таджикистан і Азербайджан.

Опитування проведене 19-22 травня 2017 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення серед 1600 осіб віком 18 років і старші в 137 населених пунктах 48 регіонів країни. Дослідження проводять удома у респондента методом особистого інтерв'ю.

Нагадаємо, 31% американців вважають Росію країною, яка найбільше загрожує США, ще 22% називають найбільшою загрозою Америці Північну Корею.

 
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05 06 2017 12:27
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