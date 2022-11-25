50% житлового фонду столиці працює в режимі аварійного відключення електрики

Водопостачання відновлено повністю, відновлюється теплопостачання

У Києві половина житлового фонду працює у режимі аварійного відключення електроенергії, відновлюється теплопостачання.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram-каналі.

"50% житлового фонду міста працює в режимі аварійного відключення електроенергії. Теплопостачання у місті відновлюється. Аварійні бригади працюють у посиленому режимі", - йдеться у повідомленні.

Також у військовій адміністрації зазначили, що водопостачання у Києві відновлено повністю.

"Однак, у деяких споживачів все ще може спостерігатись понижений тиск води, особливо верхні поверхи багатоповерхівок, які знеструмлені. Найближчим часом очікуємо стабілізацію ситуації", - сказано в повідомленні.

Щодо мобільного зв'язку, в КМВА повідомляють, що функціонування мереж усіх мобільних операторів залежить від електропостачання.

"Щойно енергосистема стабілізується, зв'язок з'явиться у всіх районах Києва", - зазначили у відомстві.