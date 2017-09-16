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52% європейців не підтримують вступ України в ЄС, - ІНФОГРАФІКА (опитування)

Водночас, Україна - явний лідер симпатій європейців серед четвірки гіпотетичних кандидатів, причому у всіх без винятку країнах, де проводилося дослідження
Європейці розділилися у своєму ставленні до вступу України в Європейський союз. Підтримують інтеграцію України 48%, не підтримують - 52%.
52% європейців не підтримують вступ України в ЄС, - ІНФОГРАФІКА (опитування) Фото: obozrevatel.com

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного на замовлення YES і Фонду Віктора Пінчука в серпні паризьким відділенням Kantar Public. В ході опитування, громадянам Німеччини, Франції, Італії, Литви, Великобританії, Польщі та Нідерландів були задані питання про їхнє ставлення до гіпотетичного вступу в ЄС Туреччини, Марокко, Росії та України, а також приєднання України до НАТО. У кожній країні опитано трохи більше 1 тис. Респондентів.

Результати соцопитування опубліковані на ZN.ua.

При відповіді на питання "Уявіть, що такі країни подаються на входження в ЄС і виконали всі умови для вступу. Особисто ви будете" за "або" проти "приєднання цих країн?" переваги європейців розподілилися наступним чином: за вступ України - 48% опитаних, Росії - 33%, Марокко - 26%, Туреччини - 21%.

Основні аргументи проти вступу України в ЄС - це її бідність, недостатня демократичність і корупція. Близько третини респондентів заявили, що проти розширення ЄС в принципі. З іншого боку - європейці розуміють, що Україна - це частина Європи, припускають, що вступ в ЄС може посилити демократію в Україні, заохотить українців в конфлікті з Росією і посилить економічні відносини з ЄС.

Інтеграції України європейці очікують не в найближчому, але в доступному для огляду майбутньому - в горизонті 20 років.

Нагадаємо, що віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що в ЄС є спроби відмовитися від тих формул, які записані в Угоді про асоціацію Україна-ЄС.

Раніше, Президент Петро Порошенко заявив, що Україна планує увійти в "Шенгенську зону" Європейського Союзу, приєднатися до митного та енергетичного союзів ЄС.

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16 09 2017 13:53
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