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53% користувачів Twitter, підписаних на Трампа, виявились фейками

Така кількість підписників на президента робить його профіль 21-м за популярністю
Twitter-акаунт президента США Дональда Трампа серед понад 40 млн підписників має 53% фейкових, тобто ботів.
53% користувачів Twitter, підписаних на Трампа, виявились фейками Фото:скриншот

Така кількість підписників на президента робить його профіль 21-м за популярністю на цій платформі. Про це пише The Economist з посиланням на аналітику соцмережі.

"Ще більш вражаючим є те, наскільки швидко він досяг цього. За минулий рік кількість (підписників –ред) збільшилася на 225% серед інших облікових записів", - йдеться у повідомленні.

Для порівняння, колишній президент США Барак Обама має 97 млн підписників, з яких близько 78% є реальними людьми, у той час як Трамп має таких лише 47%.

Нагадаємо, Twitter-аккаунт президента США Дональда Трампа в четвер 3 листопада увечері зник. У компанії пояснили це, як помилку співробітника.

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