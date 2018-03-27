53% українців вважають, що здатні самостійно розпізнавати фейки, - дослідження

Понад 61% українців не бажають брати участь у навчальних курсах щодо підвищення власної медіаграмотності, причому 30% жителів визнають свою нездатність відрізняти якісну інформацію від фейків.

Такі дані були оприлюднені під час презентації соціологічного дослідження "Довіра до ЗМІ, вплив російської пропаганди, медіаграмотність в Україні", що відбулась 27 березня в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

Згідно з дослідженням, лише 22,2% опитаних погодилися б стати слухачами курсів із поліпшення медіаграмотності. При цьому 22,8% із них пройшли б таке навчання в Інтернеті, а 18,3% готові подивитись чи послухати відповідну передачу по радіо чи телебаченню. Водночас більше 5% підтримують введення обов'язкового предмету з медіаграмотності у школах та вишах.

Водночас лише 53% українців зізнались у тому, що здатні самостійно відрізнити якісну інформацію від дезінформації та фейків. При цьому до критеріїв, за якими вони ідентифікують фейки, передусім відносять інформацію у ЗМІ, якому респонденти не довіряють, та інформацію без автора. Водночас, попри те, що соціальні мережі належать до ТОП-3 джерел, яким українці довіряють найбільше, учасники дослідження висловились про неготовність довіряти новинам, в яких посилання на пост у соцмережах стоїть як джерело інформації.

Нагадаємо, 85,7% жителів України вважають загальнонаціональні українські телеканали основним джерелом отримання інформації.