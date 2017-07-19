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547 хлопчиків з католицького хору стали жертвами насильства у Німеччині

У хорі при соборі в баварському Регенсбурзі з 1945 року до початку 1990-их щонайменше 547 хлопчиків стали жертвами насильства з боку дорослих
Юрист Ульріх Вебер представив результати свого дворічного розслідування фізичного і сексуального насильства над учасниками церковного хору хлопчиків Regensburger Domspatzen при кафедральному соборі Святого Петра в Регенсбурзі.
547 хлопчиків з католицького хору стали жертвами насильства у Німеччині Фото:

Веберу вдалося виявити 47 епізодів сексуального насильства і 500 випадків іншого фізичного насильства. Більшість постраждалих були учнями початкових класів школи-інтернату при хорі, повідомив адвокат Ульріх Вебер, найнятий місцевою єпархією для розслідування, інформує The Local.

Юрист встановив особистість 49 осіб, які здійснювали насильство. Вебер поклав частину відповідальності за те, що трапилося на колишнього керівника хору Георга Ратцінгера, старшого брата колишнього Папи Римського Бенедикта XVI. Ратцінгер, який очолював хор з 1964 до 1994 року, "дивився в іншу сторону і не втрутився" в те, що відбувається, йдеться в доповіді.

Багато співрозмовників Вебера назвали навчання в школі при хорі "гіршим часом свого життя, що позначений страхом, насильством і безпорадністю". У школі існувала "культура мовчання", що дозволяло приховувати злочини.

Інформація про насильство в католицькому хорі стала публічною в 2010 році. Церква пообіцяла жертвам компенсацію в розмірі від п'яти до 20 тисяч євро.

У січні 2016 року Ульріх Вебер, найнятий для розслідування, повідомив про виявлений 231 випадок насильства.

Нагадаємо, що австралійський кардинал Джордж Пелл, який обіймає посаду скарбника Ватикану і вважається одним з найвпливовіших людей Католицької церкви, звинувачений в розпусних діях щодо неповнолітніх.

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19 07 2017 12:40
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