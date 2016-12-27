€55 млн за реформи: Україна отримала другий транш ЄС

У Мінфіні вважають, що дана допомога - це визнання реформ з боку ЄС

Україна отримала другий транш фінансової допомоги ЄС в сумі 55,125 млн євро згідно з Угодою про фінансування, укладеної між урядом України і Європейською Комісією в 2014 році.

"Зазначені безоплатні та безповоротні ресурси були надані Україні за результатами проведення Європейською Комісією оцінки впровадження Україною реформ у сферах боротьби з корупцією, поліпшення системи державних закупівель, поліпшення прозорості та підзвітності у сфері управління державними фінансами, реформи сфери державного управління, реформування системи надання адміністративних послуг, впровадження конституційної реформи і гармонізації виборчого законодавства та законодавства про фінансування політичних партій", – повідомили в прес-службі Міністерства фінансів України.

У Мінфіні додали, що еквівалент зазначених коштів у національній валюті, як і кошти першого траншу, спрямовується на фінансування витрат загального фонду державного бюджету України.

"Отримання зазначеної фінансової допомоги ЄС є черговим кроком у напрямку поглиблення співпраці між Україною і Європейським Союзом", – повідомили в прес-службі.

Напередодні, Європейська Комісія виділила 4 млн євро додаткової негайної допомоги для гуманітарних потреб на сході України.