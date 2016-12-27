€55 млн за реформи: Україна отримала другий транш ЄС
"Зазначені безоплатні та безповоротні ресурси були надані Україні за результатами проведення Європейською Комісією оцінки впровадження Україною реформ у сферах боротьби з корупцією, поліпшення системи державних закупівель, поліпшення прозорості та підзвітності у сфері управління державними фінансами, реформи сфери державного управління, реформування системи надання адміністративних послуг, впровадження конституційної реформи і гармонізації виборчого законодавства та законодавства про фінансування політичних партій", – повідомили в прес-службі Міністерства фінансів України.
У Мінфіні додали, що еквівалент зазначених коштів у національній валюті, як і кошти першого траншу, спрямовується на фінансування витрат загального фонду державного бюджету України.
"Отримання зазначеної фінансової допомоги ЄС є черговим кроком у напрямку поглиблення співпраці між Україною і Європейським Союзом", – повідомили в прес-службі.
Напередодні, Європейська Комісія виділила 4 млн євро додаткової негайної допомоги для гуманітарних потреб на сході України.
Відзначимо, що від початку кризи в квітні 2014-го року Європейський Союз та його держави-члени ЄС надали 371 мільйон євро гуманітарної допомоги та допомоги на якнайшвидше відновлення умов життєдіяльності.
Нагадаємо, що глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер переконує, що накладені санкції на Росію за окупацію Криму і агресію на Донбасі не будуть скасовані.
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